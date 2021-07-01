Avro Bölgesi'nde işsizlik mayısta düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avro Bölgesi'nde işsizlik mayısta düştü

Avro Bölgesi'nde işsizlik mayısta düştü
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği mayıs ayında yüzde 7,9 seviyesine geriledi.

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşediği mayıs ayında yüzde 7,9 seviyesine geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de de nisanda ayında yüzde 7,4 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, mayısta yüzde 7,3'e indi.

Avro Bölgesi'nde de nisanda yüzde 8,1 olan işsizlik, mayısta yüzde 7,9'a geriledi.

İşsizlik, geçen yılın mayıs ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,5, AB'de de yüzde 6,9 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik, mayısta İspanya'da yüzde 15,3, İtalya'da yüzde 10,5, Fransa'da yüzde 7,5 ve Almanya'da yüzde 3,7 olarak ölçüldü.

AB'de işsiz sayısı mayısta 15 milyon 278 bin olurken, bunun 12 milyon 792 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Mayısta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 979 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 403 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,3 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 17,5 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor
Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Seda Sayan Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Burak Elmas Emre Kocadağ Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avro Bölgesi'nde işsizlik mayısta düştü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:27:58. #1.16#

title