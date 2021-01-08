Avro Bölgesi'nde işsizlik kasımda azaldı
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Avro Bölgesi'nde işsizlik kasımda azaldı

08.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:17
Avro Bölgesi'nde işsizlik kasımda azaldı

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı Kasım 2020'de yüzde 8,3'e indi.

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı Kasım 2020'de yüzde 8,3'e indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Kasım 2020 dönemine ilişkin işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 8,4 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, kasımda yüzde 8,3'e geriledi.

AB'de ise ekimde yüzde 7,6 seviyesinde olan işsizlik, kasımda yüzde 7,5'e düştü.

Söz konusu dönemde işsizlik İspanya'da yüzde 18,3, İtalya'da yüzde 9,7, Fransa'da yüzde 8,6 ve Almanya'da yüzde 4,5 olarak belirlendi.

AB'de işsiz sayısı kasımda 15 milyon 933 bin olurken, bunun 13 milyon 609 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Kasımda 25 yaş altı genç işsiz sayısı, AB'de 3 milyon 171 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 629 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,7 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 18,4 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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