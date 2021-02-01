Avro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta sabit kaldı
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Avro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta sabit kaldı

01.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:36
Avro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı Aralık 2020'de yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı Aralık 2020'de yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Aralık 2020 dönemine ilişkin işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde kasımda yüzde 8,3 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, aralıkta da aynı seviyeyi korudu.

AB'de de kasımda yüzde 7,5 seviyesinde olan işsizlik, aralıkta sabit kaldı.

Söz konusu dönemde işsizlik İspanya'da yüzde 16,2, İtalya'da yüzde 9, Fransa'da yüzde 8,9 ve Almanya'da yüzde 4,6 olarak belirlendi.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 16 milyon olurken, bunun 13 milyon 671 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Aralıkta 25 yaş altı genç işsiz sayısı, AB'de 3 milyon 138 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 590 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 17,8 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 18,5 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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