Avro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta geriledi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta geriledi

AA, Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
 - Güncelleme:
Avro Bölgesi'nde işsizlik aralıkta geriledi

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştığı aralık ayında yüzde 7 seviyesinde ölçüldü.

ARALIK, IĞDIR (AA) - Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştığı aralık ayında yüzde 7 seviyesinde ölçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı aralık ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de kasım ayında yüzde 6,5 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, aralıkta yüzde 6,4'e geriledi.

Avro Bölgesi'nde ise kasımda yüzde 7,1 olan işsizlik oranı, aralıkta yüzde 7'ye indi.

İşsizlik oranı, 2020'nin aralık ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 8,2, AB'de ise yüzde 7,5 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, aralıkta İspanya'da yüzde 13, Yunanistan'da yüzde 12,7, İtalya'da yüzde 9, İsveç'te yüzde 8,2, Fransa'da yüzde 7,4 ve Almanya'da yüzde 3,2 oldu.

AB'de işsiz sayısı aralıkta 13 milyon 612 bin olurken, bunun 11 milyon 481 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Aralıkta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 748 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 222 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB ve Avro Bölgesi'nde yüzde 14,9 olarak ölçüldü.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Avrupa Birliği, İşsizlik, Aralık, Kasım, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title