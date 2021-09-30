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Avro Bölgesi'nde işsizlik ağustosta geriledi

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avro Bölgesi'nde işsizlik ağustosta geriledi

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı geçen ay yüzde 7,5 seviyesine indi.

Avro Bölgesi'nde işsizlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı geçen ay yüzde 7,5 seviyesine indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de de temmuz ayında yüzde 6,9 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, ağustosta yüzde 6,8'e düştü.

Avro Bölgesi'nde de temmuzda yüzde 7,6 olan işsizlik, ağustosta yüzde 7,5'e geriledi.

İşsizlik, geçen yılın ağustos ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 8,6, AB'de de yüzde 7,7 seviyesinde ölçülmüştü.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik, ağustosta İspanya'da yüzde 14, Yunanistan'da yüzde 13,2, İtalya'da yüzde 9,3, Fransa'da yüzde 8 ve Almanya'da yüzde 3,6 olarak belirlendi.

AB'de işsiz sayısı ağustosta 14 milyon 469 bin olurken, bunun 12 milyon 162 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ağustosta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 833 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 317 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 16,2 ve Avro Bölgesi'nde yüzde 16,4 oldu.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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