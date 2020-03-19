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Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta yükseldi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı.

19.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:18
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta yükseldi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla yüzde 3,6 yükseldi. İnşaat üretimi, 2019'un ocak ayına göre ise yüzde 6 arttı.

AB'de inşaat üretimi, ocakta önceki aya göre yüzde 3,9, 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 6,2 yükseliş gösterdi.

AB ülkeleri arasında ocakta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 20,9 ile Romanya, yüzde 10,2 ile Slovenya ve yüzde 9,3 ile Polonya'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 0,3 ile İspanya'da ölçüldü.

Kaynak: AA

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