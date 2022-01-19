Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi kasımda düştü

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, Kovid-19 salgınının hız kazandığı kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, Kovid-19 salgınının hız kazandığı kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,2 azaldı. İnşaat üretimi, 2020'nin kasım ayına göre ise yüzde 0,5 arttı.

AB'de ise inşaat üretimi kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,2, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 1,3 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında kasımda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 8 ile Romanya'da, yüzde 5 ile Macaristan'da ve yüzde 4,8 ile Slovakya'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 3,7 ile Belçika'da, yüzde 1,4 ile Fransa'da ve yüzde 0,8 ile de Almanya'da belirlendi.