Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, tedarik dar boğazlarının gevşemesiyle aralıkta güçlü kaldı

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), tedarik zincirinde dar boğazların gevşemesi ve şirketlerin ham madde stoklamasının etkisiyle aralıkta 50 puanın üzerinde kaldı.

IHS Markit, Avro Bölgesi'nin aralık ayı imalat sanayi PMI nihai verisini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki fabrika faaliyetleri, tedarik zincirinde dar boğazların gevşemesinden olumlu etkilendi.

Avro Bölgesi'nde kasımda 58,4 olan imalat sanayi PMI, aralıkta 58'e geriledi. Beklenti, endeksin 58 puan olması yönündeydi.

IHS Markit Ekonomisti Joe Hayes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen yılın ikinci yarısının Avro Bölgesi üreticileri için inanılmaz derecede zorlu bir dönem olduğunu belirtti.

Hayes, tüm Avrupa'daki üretim hatlarını sarsan tedarik zinciri dar boğazının gevşemeye başladığına dair bazı işaretler olduğunu aktardı.

Almanya'da Omicron riskine karşın imalat PMI büyümede kaldı

Öte yandan, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat PMI, Kovid-19 salgınındaki dördüncü dalgaya rağmen 0,5 puanlık düşüşle 57,4 puana geriledi. IHS Markit, öncü verilerde aralık imalat PMI'yı 57,9 puan olarak açıklamıştı.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, verilerin, tedarik dar boğazlarının gevşeme belirtileri gösterdiğini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu, 2021'in son çeyreğinin, büyümenin tekrar ivme kazanabilmesinde bir dönüm noktası olabileceğine dair umutları artırıyor." ifadesini kullandı.

Tedarik zincirlerinin hala muazzam bir baskı altında olduğunu aktaran Smith, Kovid-19 salgınının Omicron varyantıyla yeniden alevlenmesinin bir sonucu olarak tedarik zincirinde daha fazla aksama riski olabileceği uyarısında bulundu.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

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