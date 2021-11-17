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Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 4,1'e çıktı

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 4,1'e çıktı

Avro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 4,1'e yükseldi.

Avro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 4,1'e yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de eylül ayında yüzde 3,6 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4,4'e çıktı.

Avro Bölgesi'nde de eylülde yüzde 3,4 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4,1 olarak ölçüldü.

Bu dönemde, Avro Bölgesi'nde enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2,21'le enerjiden geldi.

Enflasyon, ekim ayında Almanya'da 4,6, Fransa'da 3,2, İspanya'da 5,4, İtalya'da 3,2, Hollanda'da 3,7, Belçika'da 5,4 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde enflasyon 2008'den beri ölçülen en yüksek seviyede belirlendi.

Avro Bölgesi'nde, ağustos ve eylül aylarında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde ölçülmüştü.

Avrupa'da doğal gaz ve elektrik gibi enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkat çekiyor.

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AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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