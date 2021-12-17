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Avro Bölgesi'nde enflasyon kasımda zirve yaptı

Avro Bölgesi'nde enflasyon kasımda zirve yaptı
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Avro Bölgesi'nde, kasım ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 4,9'a ulaşarak verilerin toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde, kasım ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 4,9'a ulaşarak verilerin toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ekim ayında yüzde 4,4 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 5,2'ye ulaştı.

Avro Bölgesi'nde de ekimde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 4,9 olarak belirlendi.

Böylece, Avro Bölgesi'nde kasım ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye tırmandı.

Avro Bölgesi'nde, ağustos, eylül ve ekim ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde ölçülmüştü.

Bu dönemde, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 2,57 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 1,16 ile hizmetler, yüzde 0,64 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,49 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Enflasyon, kasım ayında Almanya'da yüzde 6, Fransa'da yüzde 3,4, İspanya'da yüzde 5,5, İtalya'da yüzde 3,9, Hollanda'da yüzde 5,9 ve Belçika'da yüzde 7,1 seviyesinde belirlendi.

Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki artış dikkati çekiyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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