Avro Bölgesi'nde enflasyon 10 yılın zirvesinde - Haberler Ekonomi
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Avro Bölgesi'nde enflasyon 10 yılın zirvesinde

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Avro Bölgesi'nde enflasyon 10 yılın zirvesinde

Avro Bölgesi'nde, ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde, ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3'le son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de temmuzda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3,2'ye yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de temmuzda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3'e ulaştı.

Enflasyon, geçen yılın ağustos ayında AB'de yüzde 0,3, Avro Bölgesi'nde ise yüzde eksi 0,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Enflasyon, ağustos ayında Polonya, Litvanya ve Estonya'da yüzde 5, Macaristan'da yüzde 4,9, Belçika'da yüzde 4,7 seviyesinde ölçüldü.

Söz konusu oran, Almanya'da yüzde 3,4, İspanya'da yüzde 3,3, İtalya'da yüzde 2,5 ve Fransa'da yüzde 2,4 oldu.

Böylece, Avro Bölgesi'nde enflasyon 2011 yılı kasım ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

Enflasyondaki yükselişe en fazla katkıyı enerji fiyatlarındaki artış sebep oldu.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
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