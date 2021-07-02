Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven 21 Yılın En Yükseğinde
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Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven 21 Yılın En Yükseğinde

Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven 21 Yılın En Yükseğinde
Habermetre - Haberler | Toplum

Aşılanmadaki hızlanmanın yeniden açılımı desteklemesi ve perakende ve hizmetler başta olmak üzere bütün sektörlerde moralin yükselmesi ile Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, son 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Aşılanmadaki hızlanmanın yeniden açılımı desteklemesi ve perakende ve hizmetler başta olmak üzere bütün sektörlerde moralin yükselmesi ile Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, son 21 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Avrupa Komisyonu tarafından 19 ülkede yapılan anket sonuçları bölgede iyimserliğin yükseldiğini gösterdi. Mayıs ayında 114, 5 olan Güven Endeksi Haziran ayında 117, 9'a yükselerek 116, 5 olan Reuters anketi tahminini aştı. Avro Bölgesi'nde GSYH'nin üçte ikisini oluşturan hizmet sektöründe iyimserlik çok daha iyi oldu ve alt endeks Haziran'da 11, 3'den 17, 9'a yükseldi. Perakende sektörü güven endeksi ise 0, 5'den 4, 5'e yükseldi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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