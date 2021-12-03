Avro Bölgesi'nde bileşik PMI kasımda yükseldi

Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), tedarik ve ham madde sıkıntılarına rağmen kasımda bir önceki aya göre 1,2 puan artışla 55,4'e çıktı.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, Avro Bölgesi'nin kasım ayı bileşik ve hizmet PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde kasım ayında imalat sektörünün ciddi arz sıkıntılarıyla karşılaşmasına rağmen ekonomik büyüme hız kazandı. Avro Bölgesi'nde kasımda girdi maliyet enflasyonunun hız kazanması fiyat baskılarını daha da artırdı.

Avro Bölgesi'nde ekimde 54,2 olan bileşik PMI, kasımda 55,4'e yükseldi. Beklenti, endeksin 55,8 puan olması yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde ekimde 54,6 puan olan hizmet sektörü PMI da kasımda 55,9 puana çıktı. Endeksin 56,6 puana çıkması bekleniyordu.

IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, PMI rakamlarının ortaya koyduğu toparlanmanın kısa ömürlü olduğunu belirtti.

Talep artışının yavaşladığını belirten Williamson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında endişelerinin artması nedeniyle firmaların gelecek büyüme beklentilerinin zayıfladığını ifade etti.

Williamson, söz konusu verilerin Omicron varyantının ortaya çıkması öncesinde toplandığına dikkati çekerek, son gelişmeler doğrultusunda beklentilerin daha da olumsuz olduğunu kaydetti.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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