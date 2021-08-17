Avro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 2 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yumuşadığı yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme ve istihdam oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in ikinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 13,6 yükseldi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,9, 2020'nin ikinci çeyreğine göre de yüzde 13,2'lik artış gösterdi.

GSYH, yılın ilk çeyreğinde AB'de yüzde 0,1, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 0,3 daralmıştı.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre Almanya'da yüzde 1,5, Fransa'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 2,8 ve Hollanda'da yüzde 3,1 arttı.

Avro Bölgesi'nde istihdam, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 yükseldi. İstihdam, 2020'nin ikinci çeyreğine kıyasla ise yüzde 1,8 artış gösterdi.

AB'de de mevsimsellikten arındırılmış istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1,8 yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker