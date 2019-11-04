Avro Bölgesi Ekonomi İklimi'nde düşüş hızlanarak sürüyor

04.11.2019 11:50

Ifo Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi'ndeki düşüş, yılın dördüncü çeyreğinde de devam etti.

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Avro Bölgesi'nin yılın dördüncü çeyrek ekonomik görünümüne ilişkin gerçekleştirdiği Ifo Avro Bölgesi Ekonomi İklimi anketinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde eksi 6,7 puan olan Ifo Avro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi, dördüncü çeyrekte 9,6 puan düşerek eksi 16,3 puana geriledi.

Endeks, 2014'ten itibaren bu yılın ilk çeyreğinde ilk defa sıfırın altına indi. Sıfırın altında kalmaya devam eden endeks, yılın son çeyreğinde, 2013'ün ilkbaharından beri en düşük seviyesine geriledi. Uzmanların mevcut durum değerlendirmeleri, 7'nci kez art arda düştü.

"Avro Bölgesi'ndeki gerileme devam ediyor"

Ifo Başkanı Prof. Dr. Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avro Bölgesi'ndeki gerilemenin devam ettiğini belirterek, "Ekonomik iklim göstergesi, Almanya, İspanya, Avusturya ve Finlandiya'da düşmeye devam ediyor. Dünya Ekonomik Anketi uzmanlarının mevcut durum değerlendirmeleri ve beklentileri dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre kötüleşti. Fransa ve Belçika'da büyük bir değişim görülmezken, İtalya'da iyimserliğin arttığı görüldü." ifadelerini kullandı.

Ekonomistlerin özellikle ihracat ve ithalat beklentilerini düşürdüklerini ve yatırımlarda bozulma beklediklerini aktaran Fuest, bu yıl Avro Bölgesi'nde enflasyon beklentisinin yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e ve 2024 için orta dönem enflasyon beklentisinin de yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e revize edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA