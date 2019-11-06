"Avro Bölgesi bankaları daha fazla sermaye tamponuna ihtiyaç duyabilir"

06.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:52

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avro Bölgesi düzenleyicilerinin büyük bir ekonomik gerilemede kredi arzı daralmasına karşı bankaların daha büyük sermaye tamponu oluşturmayı zorlaması gerektiğini söyledi.

De Guindos, ECB'nin Frankfurt'ta düzenlenen "Bankacılık denetimi" konferansında yaptığı konuşmada, Avro Bölgesi'nin büyük bankalarının son 10 yılda sermaye biriktirdiklerini ve ekonomik bir gerileme için daha iyi bir konumda bulunduklarını belirtti.

Söz konusu bankaların krizlere karşı daha iyi konumda olmalarına rağmen, sıkıntılı dönemlerinde kullanılacak bir sermaye tamponuna sahip olmadıklarını anlatan de Guindos, "Bankaların sermaye seviyesinin uygun olduğunu bilmemize rağmen, serbest bırakılabilir tamponlar şeklinde daha yüksek bir sermaye payına sahip olma imkanının olduğu görülüyor." ifadesini kullandı.

De Guindos, küresel ekonomik görünümün kötüye gittiğini ve belirsizliğin arttığını vurgulayarak, bunun halihazırda zayıf karlılık, yüksek maliyetler ve aşırı rekabet ile mücadele eden bankacılık sektörü için zorlu bir ortam oluşturacağı ve bankalar üzerinde baskı yaratacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Öte yandan, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sadece 7 ülke ekonomisinin yavaşladığı dönemlerde büyümeyi desteklemek için konjonktürel sermaye tamponu getirmesi dikkati çekiyor.

- Bankacılık birliği bankaları daha güvenli hale getirecek

Aynı konferansta konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetim Kurulu Başkanı Andrea Enria da, "Avrupa Bankacılık Birliği'nin tamamlanmasının bankaları daha güvenli ve sağlam hale getireceğini" söyledi.

Avrupa Bankacılık Birliği projesinde ilerlemek için biraz daha "açıklık" görmeyi umduklarını belirten Enria, "Mevduat sahipleri, Fransa, İtalya, Yunanistan veya Almanya'da bir bankaya yatırılmış olup olmadığına bakılmaksızın, paralarının iyi korunacağından emin olmalıdırlar." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nde bankacılık birliği oluşturulmasının gereği, 2008 finansal krizi sonrası ortaya çıkmış, yaşanan sorunlar geleceğe yönelik tedbirleri alınmasına neden olmuştu. 2013'te Avro Bölgesi'ndeki ülkeler finansal sistem için önemli bankaların kontrolünün Avrupa Merkez Bankası'na bırakılmasını kabul etmişti.

ECB de kontrolleri Tek Denetim Mekanizması ve Tek Karar Mekanizması üzerinden yürütüyordu.

Tek Denetim Mekanizması kıtanın bankacılık sektöründe denetim için kurulan bir sistem ve Tek Karar Mekanizması ile birlikte AB Bankacılık Birliği'nin iki temel taşından birini oluşturuyor.

Bankacılık birliğinin amacı bankalarının denetimi, kurtarılması ve çözümlenmesi için ortak kurallar ve idari standartları devamlı olarak uygulamak.

Söz konusu mekanizmalara Avro Bölgesi'ndeki ülkeler doğrudan katılırken, bölgede olmayan diğer ülkeler katılımda zorunlu değil fakat ECB ile yakın çalışma içerisinde.

Kaynak: AA