Avro Bölgesi, 4. çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

14.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:26

Avro Bölgesi, 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 ve 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 0,9 büyüdü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2019 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un 4'üncü çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 0,9 olarak belirlendi.

AB'de ise GSYH, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, 2018'in 4'üncü çeyreğine göre de yüzde 1,2 arttı.

Böylece 2019'da Avro Bölgesi yüzde 1,2, AB ise yüzde 1,4 büyüdü.

Kaynak: AA