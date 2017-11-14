Avro Bölgesi 3. Çeyrekte Yüzde 0,6 Büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6'lık büyüme performansı gösterdi.



Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) ikinci tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla Avro Bölgesi'nde GSYH artışı ise yüzde 2,5 olarak ölçüldü.



Açıklanan veriler, daha önce 31 Ekim'de yayımlanan ilk tahmin verilerini teyit etti.



28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe göre yüzde 0,6 artarken, 2016'nın üçüncü çeyreğine kıyasla da yüzde 2,5 yükseldi.



Veriler ayrıca, ABD'de de GSYH'nin söz konusu dönemde yüzde 0,7 artış kaydettiğini ortaya koydu. Geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla ise GSYH, ABD'de yüze 2,3 yükseldi.