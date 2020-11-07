Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

07.11.2020 20:09 | Son Güncelleme: 07.11.2020 20:13
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Moldova, Belarus, Gürcistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova, Belarus, Gürcistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova'da salgının başlangıcından bu yana 1174 vakayla en yüksek günlük rakam görüldü.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1174 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 675'e çıktı.

Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 9 artarak 1891'e, iyileşen sayısı 1094 artışla 61 bin 314'e ulaştı.

Ülkede 18 bin 470 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 997 artarak 105 bin 283'e, hayatını kaybedenler 3 artışla 1004'e yükseldi.

14 bin 221 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, virüsten 503 kişi iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 90 bin 58 oldu.

Gürcistan

Gürcistan Başbakan Yardımcısı, Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanı Maia Tskitişvili, düzenlediği basın toplantısında, 9 Kasım'dan itibaren 22.00-05.00 saatlerinde büyük şehirlerde özel araçların kullanımı ve sokağa çıkma yasağı getirildiğini belirtti.

Tskitişvili, uluslararası taşımacılık yapan araçlar ve özel izne sahip kişilerin istisna tutulacağını söyledi.

Yasakların başkent Tiflis, Kutaisi, Batum, Rustavi, Zugdidi, Poti ve Gori kentlerinde uygulanacağını belirten Tskitişvili, söz konusu kentlerde kreşlerin de geçici olarak kapatılacağını bildirdi.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 859 vakaya rastlanmasıyla bugüne kadar günlük rastlanan vaka sayılarında en yüksek sayıya ulaşıldı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 71 artarak 68 bin 438'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının ise 2 artarak 583'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 136 artarak 65 bin 686 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 169 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 38 artarak 11 bin 294'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 48 artarak 10 bin 594'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 83 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 617 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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