Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Moldova, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 308 artarak 71 bin 811'e, hayatını kaybedenlerin sayısının 15 artışla 1700'e çıktığı bildirildi.

Vakalardan 7 bin 208'inin evde tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, virüsten ölenlerden 48'inin sağlık çalışanı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, 440 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 52 bin 730 olduğu kaydedildi.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Buna göre, Hınce?ti, Leova ve Soroca bölgeleri hariç tüm bölgeler kırmızı listede bulunuyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmiş, temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlamıştı.

Ülkede, 14 Ekim'de 1149 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 884 artarak 93 bin 707'ye, virüs kaynaklı ölen sayısı ise 4 artışla 961'e yükseldi.

Kovid-19'dan 511 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 83 bin 748'e ulaştı.

8 bin 998 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında bine yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100'ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, üç gündür 800'ün üzerinde görülüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 140 artarak 110 bin 542'ye yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 57 artarak 105 bin 675'e, ölenlerin sayısı 5 artarak 1825'e çıktı.

Ülkede 246'sı çocuk 3 bin 42 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 119 kişinin sağlık durumu ağır, 13 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Başbakan Askar Mamin, ülkede sıhhi epidemiyolojik durumun kontrol atlında olduğunu belirterek, salgının yeni dalgasına hazırlıkların devam ettiğini aktardı.

Mamin, halihazırda ülkenin 13 bölgesinin 10'unda enfeksiyon modül hastanelerin inşaatının tamamlandığını, diğer üç bölgede hastanelerin kasımın sonuna kadar devreye alınacağını ifade etti.

Öte yandan Kovid-19'la ilgili Kurumlararası Komisyon okulların örgün eğitim sistemine geçmesi ve camilerde namazların cemaat halinde kılınmasına ilişkin kararlar aldı.

Karara göre, ikinci çeyrekten itibaren öğrenci sayısı 300'e kadar olan şehir ve köy okulları, sıhhi tedbirlere uymak şartıyla örgün eğitim sistemine geçecek.

2 Kasım'dan itibaren tiyatrolar, yüzde 30 dolması şartıyla çalışabilecek, camilerde cuma namazı hariç salonda en fazla 100 kişinin cemaatle namaz kılmasına izin verilecek.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 97 artarak 65 bin 577'ye, virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 2 artarak 552'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 127 artarak 62 bin 742 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 283 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken, ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 43 artarak 10 bin 819'a çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 62 artarak 9 bin 951'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 81 ölümün gerçekleştiği ülkede 787 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aliia Raimbekova