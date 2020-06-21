Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 84 bini aştı.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
21.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:25

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 84 bini aştı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 54'ü çocuk ve 48'i sağlık çalışanı 735 kişide virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 36 bin 560'a ulaştığını bildirdi.

Stepanov, ölü sayısının 8 artarak 1002, sağlığına kavuşan sayısının da 103 artışla 16 bin 509 olduğunu kaydetti.

Ülkede, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Ermenistan'da 560 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 560 kişide Kovid-19'a tespit edilmesiyle vaka sayısı 20 bin 268'e, ölü sayısı 18 artarak 350'ye çıktı.

Bugüne kadar 95 bin 754 test yapılan ülkede, 9 bin 2 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 802 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 17 bini geçti

Salgına karşı tedbirlerin güçlendirildiği Kazakistan'da vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 446 artarak 17 bin 225'e yükseldi ve böylece vaka sayısında artış oranı yüzde 2,7 oldu.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 75 artarak 10 bin 671'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 118'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar 1 milyon 200 binden fazla test yapıldı.

Kırgızistan'da 2 kişi daha öldü

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 2 artarak 37'ye, vaka sayısının ise 170 artışla 3 bin 151'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, 30 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 2 bin 11 olduğu belirtildi.

Ülkede, 575 Kovid-19 hastasının tedavisi hastanelerde sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 6 bin 216'ya çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 97 artarak 6 bin 216'ya çıktığı, yeni vakalardan 77'sinin karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildiği bildirildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının ise 17 artışla 4 bin 290'a ulaştığı kaydedilirken, vaka saptananlardan yüzde 69'unun iyileşerek taburcu olduğu aktarıldı.

1907 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, şimdiye kadar 850 bin test yapıldı.

53 bin kişinin gözetim altında tutulduğu Özbekistan'da, Kovid-19 nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Gürcistan'da vaka sayısı 909 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 8 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 909'a, sağlığına kavuşanların sayısının 755'e ulaştığı belirtildi.

269 kişinin hastanelerde gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 710 kişi karantinada bulunuyor.

Gürcistan'da Kovid-19 kaynaklı 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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