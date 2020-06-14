Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
14.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:04

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 732 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 53 bin 973'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 1092 artarak 30 bin 103, ölü sayısı ise 5 artarak 308 oldu.

Bugüne kadar 733 bin 788 Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, karantina ilan edilmemişti.

Azerbaycan'da 387 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 387 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve böylece vaka sayısı 9 bin 957'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 274 artarak 5 bin 583'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 artarak 119'a çıktı.

Bugüne kadar 381 bin 846 Kovid-19 testinin yapıldığı Azerbaycan'da 4 bin 255 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da ölü sayısı 406'ya çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 281 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 11 bin 740'a çıktı

Ölü sayısı 8 artarak 406, iyileşenlerin sayısı da 202 artarak 6 bin 623 oldu.

Ülkede 43 bin 364 kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 55 artışla 912'ye ulaştı.

Tacikistan'da vaka sayısı 5 bini aştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 64 artarak 5 bin 35'e çıktı. Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı ise 121 artarak 3 bin 409 oldu.

Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede 1576 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da karantina tedbirleri 1 Ağustos'a kadar uzatıldı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısı 57 artarak 5 bin 51'e, sağlığına kavuşanların sayısı 36 artarak 3 bin 910'a çıktı.

Ülkede bugüne kadar toplam 850 bin test yapıldı, 48 bin 700 kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün yaşandığı ülkede, 1122 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan ülkede 15 Haziran'a kadar geçerli olan karantina tedbirleri 1 Ağustos'a uzatıldı.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla, il ve ilçelerdeki karantina tedbirleri salgınla ilgili durumun güvenli, yüksek ve orta riskli olmasına göre uygulanacak.

15 Hazıran'dan başlayarak salgınla ilgili durumun istikrarlı olduğu ülkelerden yabancı diplomatlar ve iş adamlarının ülkeye giriş ve çıkışlarına izin verilecek. Ayrıca ülke içinde tren seferleri de başlatılacak.

Gürcistan'da vaka sayısı 867 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bugün 13 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 867'ye çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeni ile 14 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 703 hasta iyileşti, 252 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 795 kişi karantinada bulunuyor.

Kazakistan Sağlık Bakanı Kovid-19'a yakalandı

Kazakistan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Son günlerde bazı bölgelerde vaka sayısının arttığına dikkati çeken Birtanov, halkı karantina tedbirlerine uymaya çağırdı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, iyileşenlerin sayısı 58 artarak 9 bin 114'e ulaştı.

Bugüne kadar ülkede 14 bin 496 vaka tespit edilmiş, 73 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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