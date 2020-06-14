Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
14.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:52

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 663 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 16 bin 667'ye, ölü sayısı 5 artarak 269'a çıktı.

Bugüne kadar 82 bin 324 test yapılan ülkede, 6 bin 214 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 93 hastanın tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da ölü sayısı 889'a çıktı

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 648 kişide virüs tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısı 31 bin 154'e çıktı.

Ölü sayısı 9 artarak 889, iyileşen sayısı da 106 artışla 14 bin 82 oldu.

Karantina uygulamasının 22 Haziran'a uzatıldığı Ukrayna'da, 11 Mayıs'tan bu yana tedbirler aşamalı olarak gevşetiliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in eşi Elena Zelenskaya'nın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Kazakistan'da vaka sayısı yüzde 1,8 arttı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 258 artarak 14 bin 496'ya yükseldi, vaka sayısında artış oranı yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 227 artarak 9 bin 56'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 73'e çıktı.

Toplam vaka sayısına dahil edilmeyen hastalık belirtileri bulunmayan Kovid-19 vaka sayısı 620 artarak 4 bin 402'ye yükseldi.

Kırgızistan'da vaka sayısı 2 bin 285'e çıktı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 78 artarak 2 bin 285'e, taburcu olanların sayısı 69 artarak 1791'e yükseldi.

1507 kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti.

Özbekistan'da vaka sayısı 5 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 57 artarak 4 bin 994'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada sağlığına kavuşanların sayısının 37 artarak 3 bin 874'e ulaştığı ve böylelikle vakaların yüzde 77'sinin iyileştiği belirtildi.

Özbekistan'da bugüne kadar 850 bin test yapıldı, 48 bin 700 kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1101 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da ölü sayısı 14'e çıktı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, bir hastanın daha hayatını kaybettiği ve Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 14'e, vaka sayısının 854'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede 703 hasta iyileşti, 252 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 795 kişi karantinada bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları Haber
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi Haber
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını taciz etti
Bu suç makinesi aramızda geziyordu! 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etti, 2 saat sonra 85 yaşındaki kadını...
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
ASPİLSAN, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üretti
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Sağanak yağmuru fırsat bilen baba, çocuğunu eğlendirdi
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: 'I love you Başkanım'
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu Türkiye'ye geliyor
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Metruk binada işlenen cinayeti 'tespih' detayı aydınlattı
Metruk binada işlenen cinayeti "tespih" detayı aydınlattı
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Yurt genelinde başlayan antikor testlerinde 20 Haziran'da çıkan sonuç, salgınla mücadelede belirleyici olacak
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Hulusi Akar Donald Trump Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Demet Evgar Mehmet Ali Erbil
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Karar Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 12:34:37. #1.15#
title