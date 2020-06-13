Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
13.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:14

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 721 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 53 bin 241'e çıktı.

Ölü sayısı 5 artarak 303'e, iyileşenlerin sayısı da 1351 artarak 29 bin 111'e yükseldi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, toplam 714 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da ölü sayısı 398'e çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 366 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 11 bin 459'e çıktı.

Ölü sayısı 13 artarak 398, sağlığına kavuşan sayısı da 192 artarak 6 bin 421 oldu.

42 binden fazla kişinin gözetim altında tutulduğu Moldova'da, 1312 Kovid-19 hastası evlerinde tedavi görüyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 45 artışla 857'ye, ölü sayısı 35'e ulaştı.

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, ülkede Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle virüsle mücadelede ordunun destek sağlamasını öngören kararnameyi imzaladı.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, vatandaşların salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulunmuştu.

Azerbaycan'da 352 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 352 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 9 bin 570'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 196 artarak 5 bin 309'a, yaşamını yitirenlerin sayısı da 2 artarak 115'e çıktı.

Bugüne kadar 362 bin 654 Kovid-19 testinin yapıldığı Azerbaycan'da 4 bin 146 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 50'ye çıktı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1 artarak 50'ye, vaka sayısı 69 artarak 4 bin 971'e yükseldi.

Sağlığına kavuşarak taburcu olanların sayısı ise 130 artarak 3 bin 288 oldu.

Ülkede Kovid-19 tespit edilen 1633 kişinin tedavisi sürüyor, yaklaşık 1000 kişi de gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 5 bine yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının gün içerisinde 36 artarak 4 bin 937'ye, sağlığına kavuşanların sayısının 79 artarak 3 bin 837'ye çıktığı bildirildi.

Özbekistan'da bugüne kadar 850 bin test yapıldı, 47 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün yaşandığı ülkede, 1081 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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