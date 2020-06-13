Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
13.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:11

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 753 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vakası sayısı 30 bin 506'ya ulaştı.

Ölü sayısı 10 artarak 880, iyileşen sayısı da 409 artışla 13 bin 976 oldu.

Ukrayna'da karantina uygulaması 22 Haziran'a uzatılmış, 11 Mayıs'tan itibaren tedbirler aşamalı olarak gevşetilmeye başlamıştı.

Ermenistan'da 723 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 723 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 16 bin 4'e, ölü sayısı 6 artarak 264'e çıktı.

Bugüne kadar 80 bin 130 test yapılan ülkede, 6 bin 81 Kovid-19 hastası iyileşti, 9 bin 659 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısı 366 artarak 14 bin 238'e yükseldi, vaka sayısında artış yüzde 2,6 oldu.

İyileşenlerin sayısı 161 artarak 8 bin 829'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 70'e çıktı.

Özbekistan'da futbol maçları bugün yeniden başlıyor

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan itibaren Kovid-19 vaka sayısının 64 artarak 4 bin 901'e, sağlığına kavuşanların sayısının 58 artarak 3 bin 758'e çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar 850 bin test yapılan ülkede 47 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 1124 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da bugüne kadar 19 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, 16 Mart'ta askıya alınan Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi maçları bugün yeniden başlayacak. Maçlar seyircisiz ve belirli kurallar çerçevesinde oynanacak.

Kurallara göre stadyumda futbolcu, antrenör, organizatör ve medya mensupları da dahil en fazla 140 kişi bulunacak, girişlerde vücut ısısı ölçümü yapılacak, maske kullanımı şart olacak. Sadece maç sırasında maske takmamalarına izin verilen futbolcuların sahaya tükürmeleri yasaklandı.

Kırgızistan'da 41 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı 41 artarak 2 bin 207'ye, taburcu edilenlerin sayısı 58 artarak 1722'ye yükseldi. Bir hasta daha yaşımını yitirdi ve ölü sayısı 27'ye çıktı.

Ülkede 457 Kovid-19 hastası tedavi altında, hastalarla temas ettikleri tespit edilen 9 bin 419 kişi de ev karantinasında tutuluyor.

Kırgızistan Sosyal Kalkınma ve İş Bakan Yardımcısı Aliza Soltonbekova, 21 Mart'tan bu yana 838 bin ailenin devletten erzak talebinde bulunduğu, 524 bin 645 aileye erzak yardımı ulaştırıldığını bildirdi.

Gürcistan'da günlük vaka artışı 10'un altında seyrediyor

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya, 8 kişide daha Kovid-19 görüldü ve vaka sayısı 854'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 13 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede 702 hasta iyileşmişti. Gürcistan'da 297 kişi hastanelerde gözetim altında, 3 bin 26 kişi de karantinada tutuluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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