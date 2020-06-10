Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
10.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:04

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 801 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 51 bin 66'ya çıktığı bildirildi.

Ölü sayısının 6 artarak 288, iyileşenlerin sayısının da 1161 artarak 25 bin 667 olduğu kaydedilen açıklamada, toplam 659 bin 565 Kovid-19 testi yapıldığı aktarıldı.

Azerbaycan'da ölü sayısı 100'ü geçti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 339 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 8 bin 530'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 117 artarak 4 bin 720'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı da 4 artarak 102'ye çıktı.

Bugüne kadar 356 bin 32 Kovid-19 testinin yapıldığı Azerbaycan'da 3 bin 708 hastanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da 296 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 296 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 10 bin 321'e çıktı.

Ölü sayısı 6 artarak 371, iyileşen sayısı da 133 artışla 5 bin 930 oldu.

Son 24 saatte 1587 Kovid-19 testinin yapıldığı Moldova'da, 4 bin 391 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 38 bin 551 kişi gözetim altında tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 716'ya, ölü sayısı ise 24'e ulaştı. Vakalardan 94'ünün hamile olduğu belirtildi.

Tacikistan'da vaka sayısı 4 bin 763'e çıktı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 73 artarak 4 bin 763'e, iyileşenlerin sayısı ise 132 artarak 2 bin 947'ye çıktı.

Ülkede 1768 Kovid-19 hastasının tedavisi sürerken, 1200 kişi de gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan Parlamentosu, halka açık alanlarda maske takmayan ve sosyal mesafeye riayet etmeyen vatandaşların 30 dolara kadar para cezasına çaptırılmasını öngören yasa değişikliğini kabul etti.

İlk Kovid-19'un 29 Nisan'da açıklandığı Tacikistan'da, şimdiye kadar 48 hasta Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

Özbekistan'da vaka sayısı 4 bin 591'e yükseldi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 44 artarak 4 bin 591'e, sağlığına kavuşanların sayısının 45 artarak 3 bin 504'e çıktığı bildirildi.

Bugüne kadar 750 bin test yapılan ülkede 1069 hastanın tedavisi sürüyor, 45 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da salgının görülmesinden bu yana 18 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kazakistan'da 8 bin 138 kişi iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 123 artarak 8 bin 138'e ulaştı.

Hastalık belirtileri bulunmayan vaka sayısı ise 440 artarak 2 bin 136'ya yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 13 bin 319 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak Haber
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Son Dakika: Yunanistan'ın 'Savaşa hazırız' açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Nişan töreninde 5 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı
Nişan töreninde 5 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler plajlara akın etti
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
4 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıkınca 200 kişilik çadır kent karantinaya alındı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Demokrasi mitinglerine katılmak da Demirci'yi kurtarmadı! FETÖ'cü Şükür'e attığı mesajlar başını yaktı
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Türkiye'de ilk kez görüldü! Boyu 90 santim, zehri 1 saat içinde öldürüyor
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Cennet-Cehennem mağaralarına inen 10 milyon liralık asansör tartışma konusu oldu
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe iddialarına net cevap: Teklif almadım, alırsam bunu paylaşacağım
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Yabancı kuralı değişikliğine Mustafa Denizli'den sert tepki: Artılı sistem uygulayanın zekası yoktur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Şentop Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Ferhan Şensoy
Spor Tamer Tuna Semih Özsoy Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 19:37:55. #1.14#
title