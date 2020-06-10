Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor
10.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:33

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 525 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 28 bin 381'e yükseldi.

Ölü sayısı 23 artarak 833, iyileşen sayısı da 357 artarak 12 bin 769'a çıktı.

Karantina uygulamasının 22 Haziran'a kadar devam ettiği Ukrayna'da, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında sanatoryum, dinlenme ve kültür merkezleri faaliyete geçti.

Başkent Kiev'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle tedbirlerin gevşetilmemesi kararlaştırıldı.

11 Mayıs'tan itibaren tedbirlerin hafifletildiği Ukrayna'da, süreç içerisinde kademeli olarak restoran ve kafeler faaliyete geçmiş, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasına izin verilmiş, şehirler arası otobüs ve tren seferleri ile yurt içi uçak seferleri düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrıca sosyal alanın korunması şartıyla halkın dini etkinliklere katılmasına, spor etkinliklerinin seyircisiz yapılmasına izin verilmiş, spor salonları ve havuzlar faaliyete geçmişti.

Kiev'de eğlence yerlerinin kapalı olması şartıyla alışveriş merkezleri açılmış, ülke genelinde metro ve kreşler faaliyete başlamıştı.

Yurt dışına uçak seferleri, 15 Haziran'dan itibaren düzenlenecek.

Ermenistan'da 428 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 428 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 14 bin 103'e, ölü sayısı 10 artarak 227'ye çıktı.

Bugüne kadar 73 bin 156 test yapılan ülkede, 5 bin 226 Kovid-19 hastası iyileşti, 8 bin 573 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da 245 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 245 artarak 13 bin 319'a çıktı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 61'e yükseldi.

Ülkede 8 bin 15 kişi iyileşmişti.

Özbekistan'da vaka sayısı 4 bin 500'ü aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan itibaren Kovid-19 vaka sayısının 65 artarak 4 bin 547'ye çıktığı bildirildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının 15 artarak 3 bin 459'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşenlerin sayısının toplam vakaların yüzde 76'sını oluşturduğu aktarıldı.

Bugüne kadar 750 bin test yapılan ülkede 45 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 1070 kişinin tedavisi sürüyor. Özbekistan'da bugüne kadar 18 hasta Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kırgızistan'da 38 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 38 artarak 2 bin 93'e çıktığı bildirdi.

Son 24 saatte 2 bin 816 test yapıldığını kaydeden Üsenbayev, ölü sayısının 2 artarak 26, iyileşen sayısının da 89 artışla 1572 olduğunu aktardı. Üsenbayev, 495 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Kırgızistan'ın tatil merkezi Issık Göl Bölge Valisi Akılbek Osmonaliyev, tatil merkezinde tüm konaklama tesislerinde müşteri kayıt defteri uygulamasının zorunlu hale getirildiğini kaydetti.

Gürcistan'da vaka sayısı 825 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 4 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 825'e, iyileşenlerin sayısının da 690'a kadar yükseldiği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 13 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 279 kişi hastanelerde gözetim altında, 3 bin 124 kişi karantinada bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti Haber
CHP'li Mahmut Tanal'ın devlet malına zarar verdiği anların videosu tepki çekti
Çorum'da çobanın 'Aslan gördüm' iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi Haber
Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı Haber
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan fena tutuştu! Korkuları manşetlerine yansıdı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için 'Yük' benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Drift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit...
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Şizofreni hastası, 84 yaşındaki annesini darp ettikten sonra rehin aldı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Türklere hakaret eden Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, kulübünü satmak istiyor
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Aracıyla seyir halindeyken kurşunların hedefi olan adam hayatını kaybetti
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denizde yüzenleri de korkutuyor
Akdeniz'i istila eden balon balığı, denizde yüzenleri de korkutuyor
'FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın' diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
"FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
Bursa Oynarı cinsi güvercinin çifti motosiklet fiyatına alıcı buluyor
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
PKK'nın infazcısı Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul öldürüldü
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala iptal oldu
Stoke City hocasının korona testi pozitif çıktı, Manchester United'la oynanacak hazırlık maçı dakikalar kala...
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
1 milyon TL ödülle aranan turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs bulaştırıyor
Farklı ülkelerden gelen verileri inceleyen Dünya Sağlık Örgütü: Belirti göstermeyen vakalar çok nadir virüs...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor Ali Koç Semih Özsoy Lionel Messi Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Operasyon
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.6.2020 11:36:27. #1.15#
title