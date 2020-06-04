Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarında artış sürüyor

Ermenistan, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarında artış sürüyor
04.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:09

Ermenistan, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 697 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 11 bin 221'e, ölü sayısı 6 artarak 176'ya çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 3 bin 468 olurken, bugüne kadar 63 bin 459 test yapıldı.

Ülkede, 7 bin 509 hastanın tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da 588 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 103'ü sağlık çalışanı ve 38'i çocuk 588 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 25 bin 411'e ulaştığını bildirdi.

Vakalardan 1829'unun çocuk ve 4 bin 888'inin de sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, son 24 saatte en fazla vakanın Lviv, Jitomir ve Kiev bölgelerinde görüldüğünü kaydetti.

Stepanov, ölü sayısının 12 artarak 747, iyileşen sayısının da 602 artarak 11 bin 42 olduğunu aktardı.

Kazakistan'da 4 kişi daha öldü

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 271 artarak 12 bin 67 oldu, böylece vaka sayısında artış yüzde 2,3 olarak gerçekleşti.

Sağlığına kavuşanların sayısı 86 artarak 6 bin 240'a, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 artarak 48'e çıktı.

Karantina rejiminin devam ettiği ülkede faaliyetine izin verilen tesislere sıhhi kurallara uymaması durumunda işlerinin durdurulacağı uyarısı yapılıyor.

Ülkede, 5 bin 779 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da bazı kısıtlamalar gevşetildi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 59 kişide Kovid-19'un tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 874'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ölenlerin sayısının 1 artarak 16 olduğu kaydedildi.

Toplam 3 bin 14 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, 844 hastanın tedavisi sürüyor, 47 bin kişi ise gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda, 1 Haziran itibarıyla güvenli bölgelerde iç turizmi yeniden başlattıklarını kaydederek, "Bununla birlikte dış turizmde, hangi ülke bizlere açık ise, bizler de buna hazır olacağız. İşte, Türkiye ile irtibattayız. Onlar dış turizmi açınca, biz de açarız." dedi.

Özbekistan'da Koronavirüsle Mücadele Komisyonu, salgınla mücadele kapsamında daha önce alınan kısıtlamaların gevşetilmesi yönünde karar aldı.

Buna göre, 5 Haziran itibarıyla salgın durumunun orta riskli olduğu bölgelerde otel, konukevi, dinlenme tesisleri, çocuk kampları ve bünyelerinde bulunan açık hava lokanta ve yemekhaneleri açılacak.

Güvenli bölgelerde ise buna ek olarak dershane, spor salonu ve yüzme havuzları ile online veya televizyon üzerinden yayınlanmak üzere seyircisiz tiyatrolar faaliyete başlayacak.

Ayrıca, güvenli ve orta riskli bölgelerde sosyal mesafenin korunması şartıyla lokanta, yemekhane, kreş ve elbise satan pazar yerlerinin 15 Haziran itibarıyla açılması kararlaştırıldı.

Karar gereği, sosyal mesafenin korunması şartıyla cami ve ibadethaneler de 5 Haziran itibarıyla halka açılacak.

Şehirler arası otobüs seferlerinin de 15 Haziran itibarıyla düzenlenmesine izin verildi.

Kırgızistan'da yurt dışına uçak seferleri düzenlenecek

Kırgızistan Sivil Havacılık Ajansı Başkanı Kurmanbek Akışev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında 15 Haziran'da yurt dışına uçak seferlerinin düzenleneceğini bildirdi.

"Şu anda her hava yolu şirketi haftada kaç kez uçuş yapabileceğini bildiriyor. Biz de Sağlık Bakanlığı ile ortak eylemlerimizi hazırlıyoruz." diyen Akışev, yurt içi uçak seferlerinin 5 Haziran'da başlayacağını hatırlattı.

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 28 artarak 1899'a, iyileşenlerin sayısının da 1292'ye çıktığını bildirdi.

Ülkede, Kovid-19'dan 20 kişi yaşamını yitirmişti.

Gürcistan'da vaka sayısı 804 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 804'e, iyileşenlerin sayısının da 644'e kadar yükseldiği belirtildi.

Ülke genelinde bugüne kadar salgın nedeni ile 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Moldova?'da 4 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ölü sayısı 4 artarak 314'e, iyileşen sayısı 146 artarak 5 bin 9'a yükseldi.

Kovid-19 vakalarından 1691'inin sağlık çalışanı olduğu belirtilirken, durumu ağır olan 265 hastanın 19'unun solunum cihazına bağlı bulunduğu aktarıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise 24 saatte vaka sayısı 30 artarak 535 oldu.

Ülkede, vaka sayısı 8 bin 795 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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