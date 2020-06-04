Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor
04.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:57

Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 865 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 45 bin 981'e çıktığı belirtildi.

Ölü sayısının 5 artarak 253, iyileşenlerin sayısının da 991 artarak 21 bin 162 olduğu belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 585 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığı kaydedildi.

Azerbaycan'da 262 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 262 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 6 bin 522'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 72 artarak 3 bin 737'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 78'e çıktı.

Bugüne kadar 322 bin 574 test yapılan Azerbaycan'da 2 bin 707 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede vaka sayısındaki artış nedeniyle hafta sonu sert karantina rejimi uygulanmasına karar verilmişti.

Moldova'da vaka sayısı 9 bini aştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22'si sağlık çalışanı 223 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 9 bin 18'e ulaştığı bildirildi.

Son günde 1449 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayının 1 artarak 315 olduğu kaydedildi.

40 bin 878 kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, iyileşen sayısı 5 bin 9 olarak açıklanmıştı.

Tacikistan'da 98 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 98 artarak 4 bin 289'a, iyileşenlerin sayısı 54 artarak 2 bin 401'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 48 kişinin hayatını kaybettiği ülkede salgın tespit edilen 1840 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 4 bine yaklaştı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının 35 artarak 3 bin 909, iyileşenlerin sayısının da 73 artarak 3 bin 87 olduğu belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 806 hastanın tedavisi sürüyor.

Toplam 600 bin test yapılan Özbekistan'da 47 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Kazakistan'da Kovid-19 vakalarının yüzde 52'si iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte iyileşenlerin sayısı 334 artarak 6 bin 574 oldu, böylece toplam vakaların yüzde 52'si taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, bugüne kadar tespit edilen 12 binden fazla vakanın yüzde 77'sinde hastalık belirtileri bulunmadığını, 59 kişinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Öte yandan, karantina tedbirlerinin gevşetilmesiyle vaka sayısının arttığı eyaletlerde tedbirlerinin sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

Bugüne kadar ülkede virüsten 48 kişinin hayatını kaybetmiş, vaka sayısı 12 bin 67 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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