Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor

Belarus, Moldova, Azerbaycan, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor
11.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:53

Belarus, Moldova, Azerbaycan, Tacikistan, Kırgızistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 750 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 51 bin 816'ya yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ölenlerin sayısının 5 artarak 293, sağlığına kavuşanların sayısının da 976 artarak 26 bin 643 olduğu kaydedildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede toplam 678 bin 570 Kovid-19 testi yapıldı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, salgında muhtemel ikinci dalganın yaşanması durumunda da aynı yolu izleyeceklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Vladimir Karanik de salgında muhtemel ikinci dalgaya hazır olunması gerektiğini vurguladı.

Moldova'da 406 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20'si sağlık çalışanı olmak üzere 406 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 10 bin 727'ye yükseldi.

Kovid-19 hastalarından 1827'sinin sağlık çalışanı olduğu belirlendi. Son 24 saatte 1802 Kovid-19 testi yapıldı.

Ölenlerin sayısı 4 artarak 375, iyileşenlerin sayısı da 142 artarak 6 bin 72 oldu.

49 bin 625 kişinin gözetim altında tutulduğu Moldova'da 4 bin 655 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 64 artışla 770'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı 24 kişinin hayatını kaybettiği Gagauz Özerk Yeri'nin Halk Meclisi Başkanı Vladimir Kısa'nın Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

Azerbaycan'da vaka sayısı 8 bin 800'ü geçti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 352 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 8 bin 882'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 210 artarak 4 bin 930'a, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 6 artarak 108'e çıktı.

Bugüne kadar 362 bin 654 test yapılan ülkede 3 bin 844 hastanın tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında yurtiçi uçak seferlerinin 18 Haziran'da başlayacağı bildirildi.

Tacikistan'da Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 834'e ulaştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının bir artarak 49'a, vaka sayısının ise 71 artarak 4 bin 834'e çıktığı bildirildi.

Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı da 115 artarak 3 bin 62 oldu.

Ülkede 1763 kişinin tedavisi sürüyor, yaklaşık 1000 kişi gözetim altında tutuluyor.

Kırgızistan'da 36 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 36 artarak 2 bin 129'a çıktığını bildirdi.

Son bir günde iyileşenlerin sayısının 58 artışla 1630 olduğunu aktaran Üsenbayev, 473 kişinin tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Bir günde 2 bin 162 test yapıldığını kaydeden Üsenbayev, şimdiye kadar virüsten 26 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Karantina uygulanan Bişkek ve Oş şehirlerindeki hastanelerde 1438 kişi gözetim altında tutulurken 9 bin 24 kişi, ev karantinasında bulunuyor.

Uluslararası Manas Terminali Anonim Şirketi, kademeli normalleşme süreci kapsamında TezJet özel hava yolu şirketinin 12 Haziran itibarıyla günde iki yurt içi uçak seferi düzenleyeceğini açıkladı.

Özbekistan'da vaka sayısı 4 bin 717'ye çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde Kovid-19 vaka sayısının 22 artarak 4 bin 717'ye, sağlığına kavuşanların sayısının 79 artarak 3 bin 611'e çıktığı belirtildi.

Özbekistan'da şimdiye kadar 831 bin 642 test yapıldı, halen 46 bin 812 kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün yaşandığı ülkede 1087 koronavirüs hastasının tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da 8 bin 400 kişi iyileşti

Son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısındaki artışın yüzde 1,8 olduğu Kazakistan'daki vakaların çoğaldığı bölgelerde karantina önlemlerinin yoğunlaştırılması kararlaştırıldı.

Ülkede devlet kurumlarındaki personelin yüzde 80'inin uzaktan çalışma uygulamasına geçmesi önerildi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten iyileşenlerin sayısı 55 artarak 8 bin 400'e yükseldi.

Kovid-19'dan 67 kişinin hayatını kaybettiği ülkede vaka sayısı 13 bin 558 olarak açıklanmıştı.

Hastalık belirtileri bulunmayan vaka sayısı ise 2 bin 529 olmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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