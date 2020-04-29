Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

Belarus, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
29.04.2020 20:48 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:48

Belarus, Moldova, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 973 kişide daha Kovid-19'un belirlenmesiyle vaka sayısı 13 bin 181'e, ölü sayısı ise 5 artarak 84'e çıktı.?

79 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşan kişi sayısı 2 bin 72'ye ulaşırken, bugüne kadar 168 bin 986 Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da 2 kişi daha öldü

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, 133 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 771'e çıktığı bildirildi.

Toplam vakaların 932'sinin sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, ölen sayısının 2 artarak 111'e yükseldiği aktarıldı.

Azerbaycan'da ölü sayı 23'e ulaştı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'da 49 kişide daha virüs tespit edildi ve böylece vaka sayısı 1766'ya, ölen sayısı ise 1 artarak 23'e çıktı.

46 kişinin iyileşerek taburcu edilmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 1267'ya yükseldi.

Bugüne kadar 137 bin 379 test yapıldığı ülkede 476 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da OHAL rejimi tekrar uzatıldı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 26 artarak 3 bin 105'e, iyileşenlerin sayısı 24 artarak 798'e ulaştı.

Ülkenin Başhekimi Ayjan Yesmagambetova, aralarında 4 gazetecinin bulunduğu vakaların yüzde 70'inde salgın belirtilerine rastlanmadığını söyledi.

Son bir haftada vaka sayısında artışın yüzde 8'den 5'e gerilediğini ifade eden Yesmagambetova, "Ancak bazı bölgelerde vaka artışı yüzde 0 ila 40 arasında değişiyor. Bu da bölgelerde karantina önlemlerinin sürdürülmesi gerektiği anlamına geliyor." dedi.

32 binden fazla kişinin ev karantinasında tutulduğunu aktaran Yesmagambetova, Mayıs'ın sonuna kadar vaka sayısının 5 bini geçeceği öngörüsünde bulundu.

Kovid-19'un artık mevsimsel hastalıklar kategorisine gireceğine işaret eden Yesmagambetova, insanların virüsle ileride de karşılaşacaklarını dile getirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Olağanüstü Hal'in (OHAL) 30 Nisan'dan 11 Mayıs'a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

OHAL Devlet Komisyonu da 4 Mayıs itibarıyla bölgelerde reklam, sigorta ve küçük finans şirketleri, gıda dışı dükkanlar, güzellik ve sağlık merkezleri, diş klinikleri, avukat büroları ve noterlerin çalışması yönünde karar aldı.

Özbekistan'da 14 yeni vaka, 102 iyileşme

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 14 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini ve böylece vaka sayısının 1969'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 102 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 1096'ya ulaştığı kaydedildi.

81 bin kişinin gözetimde tutulduğu belirtilen açıklamada, 260 Kovid-19 testinin yapıldığı aktarıldı.

Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği Özbekistan'da, 865 kişinin tedavisi sürüyor.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu da ülkede yeni salgın vakalarının azalması nedeniyle bugüne kadar alınan bazı tedbirlerin hafifletilmesi yönünde karar aldı.

Karara göre, vatandaşların iş yerlerine gitmeleri için sabah ve akşam saatlerinde kendi araçlarını kullanmasına izin verildi.

Öte yandan, Özbek Hava Yolları, ayın sonuna kadar durdurulan uçak seferlerinin 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu.

Rusya, yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişiyle ilgili kıstılama süresini uzattı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişiyle ilgili kısıtlamaların, 30 Nisan'dan itibaren belirsiz süreliğine uzatıldığını duyurdu.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi de başkent Moskova'daki sağlık merkezlerinde tıp öğrencilerinin çalışmaya başlayacağını duyurdu.

Rusya Yüksek Mahkemesi ise mahkemelerde alınan tedbirlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirerek, davaların video konferans yoluyla görülmesini önerdi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında izin alma uygulamasının 11 Mayıs'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Sobyanin, Kovid-19 nedeniyle şehirde alınan önlemlerin 11 Mayıs'a kadar sürdürülmesi yönünde karar alındığını açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, çalışanlara yönelik idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını bildirmişti.

Kovid-19 kaynaklı 972 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 99 bin 399, iyileşen sayısı 10 bin 286 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna'da gıda ürünleri satan pazar yerleri açılıyor

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirlerin hafifletilmesi kapsamında, gıda ürünleri satan pazar yerlerinin açılması yönünde karar aldıklarını duyurdu.

Öte yandan, başkent Kiev'de hükümet binası önünde, işletmelerin faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması için protesto düzenlendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle 11 Mayıs'a kadar karantinanın ilan edildiği ülkede, vaka sayısı 9 bin 866, iyileşen sayısı 1103, ölü sayısı ise 250 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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