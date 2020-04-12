Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan ve Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 266 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 2 bin 777'ye çıktığı belirtildi.? Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 89'a, ölü sayısının 10 artarak 83'e ulaştığı aktarıldı.

Kazakistan'da 38 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 38 artarak 897'ye yükseldiği belirtildi.

Salgın nedeniyle 81 kişi iyileşmiş, 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da 38 yeni vaka

Kırgızistan'da hastanede gözetim altında tutulan 38 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı ve vaka sayısı 377'ye yükseldi. Ülkede bugüne kadar 54 hasta iyileşmiş, 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Gürcistan'da 19 yeni vaka

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 19 kişide daha virüse rastlandı ve vaka sayısı 255'e yükseldi.

Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 60'a çıktığı kaydedildi. Salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Özbekistan'da 1 ölüm, 67 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs nedeniyle 1 kişi daha yaşımını yitirdi ve ölü sayı 4'e ulaştı. Bugüne kadar 42 hastanın iyileştiği ülkede 67 kişide daha koronavirüs tespit edilerek toplam sayı 796 oldu.

Ermenistan'da 56 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 56 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 1013'ya yükseldi. Ülkede bugüne kadar 197 koronavirüs hastası iyileşmiş, 13 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA