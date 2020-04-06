Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor - Haberler
Koronavirüs, Ukrayna, Rusya, Güncel

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

NUR Rusya, Ukrayna, Belarus, Moldova, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

06.04.2020 12:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:42
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor

NUR Rusya, Ukrayna, Belarus, Moldova, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, vaka sayısının 954 artarak 6 bin 343'e çıktığı ifade edildi.

Yeni görülen vakalardan 30'nun çocuk olduğu ifade edilen açıklamada, 51 kişinin iyileştiği, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 47 olduğu aktarıldı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, ülkede 195 bin 400'den fazla kişinin salgın şüphesiyle gözetimde tutulduğunu, 758 bini aşkın testin yapıldığı bildirdi.

Ukrayna'da ölü sayısı 38 oldu

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 68 artarak 1319'a yükseldiği belirtildi.

28 hastanın iyileştiğine işaret edilen açıklamada, ölenlerin sayısının 6 artarak 38 olduğu aktarıldı.

Belarus'ta 5 kişi daha öldü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 13'e yükseldiği bildirildi.

40 binden fazla testin yapıldığı kaydedilen açıklamada, 634 Kovid-19 hastasının tedavi altında tutulduğu, 53 kişinin taburcu edildiği aktarıldı.

Moldova'da 17 ölüm

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, virüs kaynaklı ölümlerin sayısının 2 artarak 17'ye yükseldiğini ifade etti.

Ülkede, vaka sayısı 864 olarak açıklanmıştı.

Ermenistan'da 8 ölüm

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 11 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 833'e ulaştı.

Bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 8'e yükseldi.

Kazakistan'da vaka sayısı 604'e ulaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 35 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 604'e çıktı.

Salgın nedeniyle 6 kişinin öldüğü ülkede, 3 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığa kavuşanların sayısı 45'e ulaştı.

Özbekistan'da 390 vaka

Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov, 92 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 390'a ulaştığını ve 2 kişi öldüğünü açıkladı.

Kırgızistan'da vaka sayısı 216'ya ulaştı

Kırgızistan Sağlık Başkanı Sabirjan Abdikarimov, gözetim altında tutulan 69 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 216'ya yükseldiğini belirtildi.

5 hastanın yoğun bakımda olduğuna dikkati çeken Abdikarimov, 2 hastanın müdahalelere rağmen yaşamını yitirmesiyle ölüm sayısının 4 olduğunu dile getirdi.

Gürcistan'da 188 vaka

Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile ilgili internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada, 18 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 188 olduğu aktarıldı.

-Tacikistan, Kovid-19 kaynaklı ölüm haberini yalanladı

Tacikistan'da Sağlık Bakanlığı, bir vatandaşın virüs nedeniyle öldüğüne ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve ülkede vaka olmadığını açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle öldüğü ileri sürülen 60 yaşındaki hastanın zatürre nedeniyle vefat ettiğini, ölmeden önce yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış Haberler
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Uzmanlar, 'Koronavirüs havadan bulaşıyor' iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Koronavirüs için muska yazıp insanları dolandıran şahıs, polise suçüstü yakalandı
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Pentagon'a yazdığı mektup sonrası görevden alınan komutan koronavirüse yakalandı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Bakan Koca, 'Hazırlık içerisindeyiz' demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Bakan Koca, "Hazırlık içerisindeyiz" demişti! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un dayısı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı?
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusunu yanıtladı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Beli ağrıdığı için hastaneye başvuran kadın, koronavirüs olduğunu öğrendi
Soylu'dan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Destici Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Beren Saat Pınar Deniz İrem Derici Haluk Levent
Spor Neymar Tamer Tuna Bülent Uygun Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İlaç Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 12:58:56. #1.15#
title