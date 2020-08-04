Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

NUR Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
04.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:27

NUR Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1158 artarak 93 bin 820'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 bin 621 artarak 65 bin 132'ye ulaştı.

Kazakistan'da mart ayında ara verilen eğitimin yeni eğitim döneminde de uzaktan yapılacağı bildirildi.

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Ashat Aymagambetov, 2020-2021 eğitim döneminde 7 bin 391 okulda kayıtlı 3 milyon 300 bin öğrencinin uzaktan eğitim göreceğini açıkladı.

Başbakan Askar Mamin, uzaktan eğitim için bilgisayarı olmayan 500 bin öğrenciye bilgisayar tahsis edileceğini söyledi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 1058 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 27 binden fazla kişinin tedavisi sürüyor.

Ülkede temmuz ayının başında vaka sayısının hızla artmasıyla uygulanan ve 16 Ağustos'a kadar geçerli olan sıkı karantina devam ediyor.

Ukrayna'da 1061 yeni vaka?

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 1061 artarak 74 bin 219'a, ölü sayısının 26 artışla 1764'e çıktığını bildirdi.

Vakalardan 5 bin 236'sının çocuk, 8 bin 865'inin da sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Stepanov, 737 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 40 bin 613'e ulaştığını belirtti.

Koronavirüs döneminde ülkesine giriş şartları konusuna da değinen Stepanov, "Kırmızı alanda bulunan ülke vatandaşları, Ukrayna'ya giriş yapıyorsa, izole edilmesi veya gözetimde tutulması gerekiyor. Vatandaş, izolasyon veya gözetim sürecini sonlandırmak istiyorsa Kovid-19 testini yaptırabilir." dedi.

Stepanov, "Ayrıca yabancı uyruklu vatandaş, yurt dışında yaptırdığı test sonucunun 48 saatten önce olmaması ve negatif olması şartıyla Ukrayna'ya giriş yapabilir." ifadesini kullandı.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 31 bin 842 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 5 gün ard arda 1000'in üzerinde görülmüştü.

Özbekistan'da vaka sayısı 26 bin 550 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede vaka sayısının 484 artarak 26 bin 550'ye, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 4 artarak 161'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 424 artarak 17 bin 262'ye ulaştığı, böylece hastaların yüzde 65'inin iyileştiği aktarıldı.

95 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 127 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Kırgızistan'da vaka sayısı 37 bin 500'ü geçti

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 412 artarak 37 bin 541'e, virüsten ölenlerin sayısı 7 artarak 1427'ye çıktı.

Ermenistan'da 196 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 196 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 39 bin 298'ye çıktı. Böylelikle dün 100'ün altına inen günlük vaka sayısı tekrar yükselişe geçmiş oldu.

Kovid-19 nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 768'e yükseldi.

Bugüne kadar 168 bin 164 testin yapıldığı ülkede 30 bin 372 kişi iyileşti, 7 bin 930 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 1223'e yükseldi

Gürcistan'da Başbakanlıktan yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1223'e, iyileşen hasta sayısının da 3 artarak 962'ye yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgınından dolayı 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 66 kişi karantinada, 294 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

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