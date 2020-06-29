Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 104 bini geçti.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
29.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:43

Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 104 bini geçti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 646 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 43 bin 628'e çıktığı bildirildi.

Ölü sayısının 18 artarak 1147'ye, iyileşenlerin sayısının 93 artışla 19 bin 27'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, şimdiye kadar 631 bin 966 Kovid-19 testinin yapıldığı aktarıldı.

Ukrayna'da Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Kazakistan'da 547 yeni vaka

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 547 artarak 21 bin 327'ye ulaştı ve böylece vaka sayısında artış yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 106 artarak 12 bin 933'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 artarak 183'e yükseldi.

Kovid-19 vaka sayısına dahil edilmeyen asemptomatik vaka sayısı, son bir günde 1066 artarak 16 bin 639'a çıktı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in salgına karşı tedbirlerle ilgili toplantı düzenlemesi bekleniyor.

Ermenistan'da vaka sayısı 25 bini geçti

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 482 kişide Kovid-19 tespit edildi ve böylece vaka sayısı 25 bin 127'ye, ölü sayısı da 7 artarak 433'e yükseldi.

Bugüne kadar 110 bin 571 test yapılan ülkede, 13 bin 297 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ülkede, 11 bin 254 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da virüsten can kaybı 50'ye çıktı

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte 269 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 17'ye yükseldiğini bildirdi.

Ölü sayısının 3 artarak 50'ye, iyileşen sayısının da 52 artışla 2 bin 294'e ulaştığı bilgisini paylaşan Üsenbayev, 716 Kovid-19 hastasının hastanelerde, 1957 kişinin de evinde tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Üsenbayev, bugünden itibaren PSR test sonucunu beklemeden hastalık belirtileri olan kişilerin de hastaneye yatırılacağını kaydetti.

Son 24 saatte 2 bin 722 Kovid-19 testin yapıldığı ülkede, 1471 kişi gözetimde tutuluyor.

Mayıs ortasında tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayısında belirgin şekilde artış gözlemleniyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 8 bin 31'e yükseldi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1 artarak 22'ye, vaka sayısı 218 artışla 8 bin 31'e çıktı.

Ülkede 81 hasta daha sağlığına kavuştu ve böylece taburcu edilenlerin sayısı 5 bin 329'a ulaştı.

Bugüne kadar 1 milyon 121 bin Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 2 bin 680 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da, 15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemleniyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 929 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 2 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 929'a yükseldi.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 791'e ulaştığı ülkede, 229 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 809 kişi karantinada bulunuyor.

Salgında bugüne kadar 15 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Manşet

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