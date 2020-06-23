Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde son 24 saatte tespit edilen 508 vaka "bugüne kadarki en yüksek günlük rakam" olarak kayıtlara geçti.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
23.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:57

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde son 24 saatte tespit edilen 508 vaka "bugüne kadarki en yüksek günlük rakam" olarak kayıtlara geçti.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 508 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 13 bin 715'e yükseldi. Bununla ülkede günlük vaka artışında yeni bir rekor yaşanmış oldu.

Sağlığına kavuşanların sayısı 335 artarak 7 bin 503'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artarak 167'ye çıktı.

Bugüne kadar 432 bin 858 test yapılan ülkede 6 bin 45 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus'ta günlük vaka sayısı 500'ün altına indi

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 464 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 59 bin 487'e çıktığı bildirildi. Ülkede nisan sonundan bu güne kadar ilk kez Kovid-19 günlük vaka sayısı 500'ün altına düştü.

Toplam 886 bin 248 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, ölü sayısının 6 artarak 357'ye, iyileşen sayısının da 765 artışla 38 bin 688'e ulaştığı aktarıldı.

Moldova'da ölü sayısı 490'a çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 351 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve vaka sayısının 14 bin 714'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ölü sayısının 10 artarak 490, iyileşenlerin sayısının da 193 artışla 8 bin 212 olduğu aktarıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 23 artışla 1099'a ulaştı.

Bazı işletmelerin Kovid-19'a karşı belirlenen kurallara uymadığı nedeniyle kapatıldığı ülkede, 25 bin 455 kişi gözetimde tutuluyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 5 bin 567 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 54 artarak 5 bin 567'ye çıktı. Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı 70 artarak 4 bin 109 oldu.

Kovid-19 kaynaklı 52 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1406 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 6 bin 535'e çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede Kovid-19 vaka sayısının 35 artarak 6 bin 535'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gün boyunca 110 hastanın iyileştiği ve taburcu edilenlerin sayısının 4 bin 560'a ulaştığı aktarıldı.

Öte yandan ülkede vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle başkent Taşkent'in bazı semt veya mahallelerinin diğer bölgelerle bağlantısının kesilmesi yönünde karar alındı. Ayrıca evlerinde gözetim altında tutulanların dışarı çıkmasını önlemek için kapılarının önünde emniyet görevlileri 24 saat nöbet tutacak.

Bugüne kadar 850 bin test yapılan ülkede 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 1956 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 19 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ukrayna'da 14 bölgede tedbirler gevşetilmeyecek

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 salgını sürecinin kötüleşmesi nedeniyle 14 bölgenin virüse karşı alınan önlemlerin gevşetilmesi için hazır olmadığı bildirildi.

Açıklamada, başkent Kiev dahil olmak üzere 11 bölgede salgın göstergelerinin tedbirlerin gevşetilmesi için uygun olduğu kaydedildi.

Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da, vaka sayısı 38 bin 74, ölü sayısı 1035, iyileşen sayısı da 16 bin 956 olarak açıklanmıştı.

Kazakistan'da 11 binden fazla Kovid-19 hastası iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, gün içerisinde 62 Kovid-19 hastası iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayı 11 bin 220'ye ulaştı. Böylece vakaların yüzde 61'den fazlası sağlığına kavuşmuş oldu.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, olağanüstü halin iptal edilmesinden sonra rehavete kapıldıklarını ve bunu itiraf etmeleri gerektiğini söyledi.

Bazı vatandaşlarla devlet memurlarının tehlikeli aşamayı geçtiklerini düşündüğünü ve risklerin hafife alındığını ifade eden Tokayev, "İnsanlar sağlık kurallarını ihmal etmeye başladı. Bazı vatandaşlar böyle bir hastalığın olmadığıyla ilgili söylentilere inandı." dedi.

Tokayev, salgının önceki gibi tehdit oluşturduğunu, bu nedenle hükümetin karantinayı güçlendirdiğini kaydetti.

Kovid-19 vaka sayısının 118 bin 231 olarak açıklandığı ülkede koronavirüs nedeniyle 127 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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