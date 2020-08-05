Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da Kovid-19 vakalarında son 24 saatte 1271 ile bugüne kadarki en yüksek günlük rakam görülürken toplam vaka sayısı 75 bini geçti.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 1271 artarak 75 bin 490'a, ölü sayısının 24 artışla 1788'e yükseldiğini kaydetti.

Vakalardan 5 bin 318'inin çocuk ve 8 bin 918'inin sağlık personeli olduğunu belirten Stepanov, 914 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısının 41 bin 527 olduğunu aktardı.

Ukrayna'da vakaların arttığına dikkati çeken Stepanov, halka, salgına karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulundu.

Stepanov, "Sağlık Bakanlığı, kendi başına Kovid-19 ile mücadele edemez. Bu mücadele vatandaşların yardımıyla olur. Bu yüzden herkesi tedbirlere uymayı çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karantina uygulamasının 31 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede, 32 bin 175 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Geçen hafta yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 5 gün ard arda binin üzerinde görülmüştü.

Kazakistan'da vaka sayısı 94 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 hasta sayısı 1062 artarak 94 bin 882'ye yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 1899 artarak 67 bin 31'e ulaştı.

Kovid-19 belirtileri olan, ancak test sonuçları onaylanmayan pnömoni vaka sayısı son bir günde 1799 artarak 8 bin 54'e, pnömoniden hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artarak 86'ya çıktı.

Ülkede salgının olası ikinci dalgası için 2 aylık ilaç stoku oluşturuluyor.

Kazakistan, 1 Ağustos'tan itibaren pnömoni vaka ve ölüm sayılarını yayınlamaya başlamıştı.

Kırgızistan'da vaka sayısı 38 bini geçti

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 569 artarak 38 bin 110'a, ölenlerin sayısının 11 artarak 1438'e çıktığını belirtti.

Akmatova, son 24 saatte 760 kişinin iyileşmesiyle virüsten bugüne kadar 29 bin 510 kişinin taburcu edildiğini kaydetti.

Özbekistan'da vaka sayısı 27 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 510 artarak 27 bin 314'e, virüsten ölenlerin sayısının 2 artarak 165'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 213 artarak 18 bin 51'e ulaştığı, böylece hastaların yüzde 66'sının iyileştiği kaydedildi.

Öte yandan salgın nedeniyle Özbekistan'da mahsur kalan yabancıların 1 Ağustos'a kadar geçerli olan ülkede bulunma süresi hükümet kararıyla 1 Kasım'a kadar uzatıldı.

100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 9 bin 96 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan'da, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle 1 Ağustos'a kadar yürürlükte olan sıkılaştırılmış karantina tedbirleri 15 Ağustos'a uzatılmıştı.

Ermenistan'da 288 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 288 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 39 bin 586'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 770'e yükseldi.

Bugüne kadar 170 bin 12 testin yapıldığı ülkede 30 bin 850 kişi iyileşti, 7 bin 738 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da 15 yeni vaka

Gürcistan'da Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 15 artarak 1238'e, virüsten iyileşenlerin sayısı 12 artarak 974'e yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19'dan 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 7 bin 66 kişi karantinada, 294 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA