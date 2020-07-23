Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
23.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:38

Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1646 artarak 76 bin 799'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 1430 artarak 48 bin 220'ye ulaştı.

Temmuz ayının başında vaka sayısının hızla artmasıyla uygulanan sıkı karantina sonucu son iki haftada günlük vaka sayısı yüzde 4'ten yüzde 2,3'e indi, iyileşenlerin sayısı yüzde 60 arttı, ambulans çağrıları yüzde 31 azaldı.

Son iki haftada hastanelerde yoğun bakım yataklarının kullanımı yüzde 12 azaldı, hastanelerin doluluk oranı yüzde 81'den yüzde 56'ya düştü.

Kazakistan Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, 1 Ağustos'tan itibaren Kovid-19 vakalarının yanı sıra zatürre vaka ve ölüm sayılarına ilişkin verileri de açıklayacaklarını bildirdi.

Tsoy, yılbaşından itibaren ülkede tespit edilen 230 bin zatürre vakasının yeni istatistiklere dahil edilmeyeceğini söyledi.

Öte yandan başkent Nur Sultan'da akciğeri yüzde 100 zarar gören 53 yaşındaki Kovid-19 hastası iyileşti.

Nur Sultan Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Temmuz'da ağır durumda hastaneye kaldırılan 53 yaşındaki bir hastanın test sonuçlarının negatif çıktığı ve taburcu edildiği ifade edildi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 610 kişinin hayatını kaybettiği ülkede temmuz başında Kovid-19 vakalarının keskin artması nedeniyle uygulanan sıkı karantina devam ediyor.

2 Ağustos'a kadar geçerli olan karantinanın Kovid-19'la ilgili durum iyileşmezse uzatılması bekleniyor.

Kırgızistan'da 46 kişi daha öldü

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 967 artarak 30 bin 326'e, ölü sayısının 46 artışla 1169'a çıktığını bildirdi.

Akmatova, salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 16 bin 791 kişi iyileştiğini kaydetti.

Ukrayna

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 856 artarak 61 bin 851'e, ölü sayısının 17 artışla 1551'e çıktığını bildirdi.

Vakalardan 4 bin 400'ünün çocuk, 8 bin 153'ünün sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Stepanov, 828 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan sayısının 34 bine ulaştığını belirtti.

26 bin 300 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, karantina uygulaması 31 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

Ukrayna'da, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 469 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 36 bin 162'ye çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 688'e yükseldi.

Bugüne kadar 151 bin 879 testin yapıldığı ülkede 25 bin 244 kişi iyileşti, 10 bin 13 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 207 artarak 18 bin 531'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 96'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının 206 artarak 9 bin 872'ye yükseldiği kaydedildi.

Özbekistan'da 84 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 8 bin 560 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 1126'ya, iyileşenlerin sayısı da 4 artarak 911'e yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 936 kişi karantinada, 268 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

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