Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
22.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:43

Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1685 artarak 75 bin 153'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 1414 artarak 46 bin 790'a ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 610 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 27 binden fazla hastanın tedavisi sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Kazakistan Temsilcisi Sven Olov Carlson, AB'nin Orta Asya ülkelerinin Kovid-19'la mücadelede ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 3 milyon avroluk yardım paketi uygulayacağını açıkladı.

Temmuz ayı başında vaka sayısının keskin artmasıyla 5 Temmuz'da uygulanan 2 haftalık sıkı karantina 2 Ağustos'a kadar uzatılmıştı.

-Kırgızistan'da 44 kişi daha öldü

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 ve zatürre vakalarındaki can kayıplarının birlikte tutulduğu Kırgızistan'da son 24 saatte vaka sayısı 1108 artarak 29 bin 359'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19 ve zatürre kaynaklı can kaybı 44 artışla 1123'e yükseldi.

Pandemi ile mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 15 bin 760 kişi iyileşti.

Ülkede yatak kapasiteleri dolan hastanelerin yükü, okul, spor salonu veya düğün salonlarında kurulan tedavi merkezleriyle azaltılmaya çalışılıyor.

Kovid-19'la mücadelede birçok ülkeden yardım ve destek gören Kırgızistan'ın talebi üzerine Rusya'dan gönderilen 20 kişilik sağlık ekibi tıbbi malzemeler ile ülkedeki Rus Askeri Hava Üssü'ne geldi.

Öte yandan, Bişkek Belediye Başkanlığı tarafından yapılan düzenleme ile şehirlerdeki AVM'lerin saat 21.00'e kadar çalışmasına izin verildi.

-Ukrayna'da 829 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 829 artarak 60 bin 995'ya, ölü sayısının 16 artışla 1534'e çıktığı bildirildi.

Vakalardan 4 bin 329'unun çocuk, 8 bin 103'ünün sağlık çalışanı, 225'inin hamile olduğu kaydedilen açıklamada, 973 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısının 33 bin 172'ye ulaştığı kaydedildi.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Ermenistan'da 439 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 439 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 35 bin 693'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 16 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 678'e yükseldi.

Bugüne kadar 149 bin 898 testin yapıldığı ülkede 24 bin 766 kişi iyileşti, 10 bin 32 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 18 bini aştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 416 artarak 18 bin 171'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 1 artarak 94'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının 58 artarak 9 bin 521'e ulaştığı kaydedildi.

Özbekistan'da 84 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 8 bin 554 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu'nun Kovid-19'la mücadele kapsamında hastaneleri tıbbi cihazlarla donatmak için Özbekistan'a 5,6 milyon dolar tahsis edeceği aktarıldı.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Gürcistan'da vaka sayısı 2 bini geçti

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, son bir günde 24 kişinin daha virüse yakalandığı ve vaka sayısının 2 bin 14'e yükseldiği belirtildi. Sağlığına kavuşanların sayısı da 4 artarak 907'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 724 kişi karantinada, 247 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

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