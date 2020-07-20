Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Belarus, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
20.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 20.07.2020 18:42

Azerbaycan, Özbekistan, Moldova, Belarus, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 369 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 27 bin 890'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 523 artarak 19 bin 490'a ulaşırken, yaşamını yitirenlerin sayısı 9 artarak 363'e çıktı.

Bugüne kadar 634 bin 698 testin yapıldığı Azerbaycan'da, 8 bin 37 hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede, Nisan'da 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerine çıkmış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı.

Temmuzda da günlük 500'ün üzerinde seyreden vaka sayısı, son 4 günde 500'ün altına indi.

Özbekistan'da vaka sayısı 17 bini aştı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde ülkede vaka sayısının 183 artarak 17 bin 149'a, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 artarak 90'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, gün boyunca iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının 108 artarak 9 bin 387'ye ulaştığı aktarıldı.

Özbekistan'da 84 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 7 bin 672 kişi de hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan, ülkede, hastalık belirtileri hafif olan ve evlerinde tedavi görenlere yarından itibaren ücretsiz ilaç dağıtılacağı duyuruldu.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Moldova'da vaka sayısı 21 binin üzerine çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 135 artarak 21 bin 115'e, ölen sayısı 11 artışla 695'e yükseldi.

91 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 14 bin 467'ye ulaştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 12 artarak 1510'a çıktı.

Yaklaşık 30 bin kişinin gözetimde tutulduğu ülkede, sağlık alanında olağanüstü hal 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500'e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Belarus'ta ölü sayısı 500'ü aştı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 118 kişide Kovid-19 tespit edildiği, vaka sayısının 66 bin 213'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 86 artışla 58 bin 290, ölü sayısının ise 4 artarak 503 olduğu belirtildi.

2 milyona yakın Kovid-19 testinin yapıldığı ülkede, nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayısta bine yaklaşmış, haziranda düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 43 artarak 6 bin 921'e çıktı.

Açıklamaya göre, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 41 artarak 5 bin 629'a yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 57 ölümün gerçekleştiği ülkede 160 kişi hastanede, hastalığı hafif geçen 1075 hasta da evinde tedavi görüyor.

Gürcistan'da ölü sayısı 16'ya yükseldi

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 16'ya yükseldi.

Bugüne kadar 1080 Kovid-19 vakası tespit edilen ülkede 900 hasta iyileşti.

Gürcistan'da 5 bin 534 kişi karantinada, 267 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

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