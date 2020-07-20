Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
20.07.2020 12:11 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:11

Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1499 artarak 71 bin 838'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 372 artarak 43 bin 401'e ulaştı. Kovid-19 kaynaklı ölümlerin haftalık açıklandığı ülkede son bir hafta 210 kişi yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 585'e çıktı.

Temmuz başında vaka sayısının keskin artış gösterdiği ülkede 28 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da vaka sayısı 59 bini aştı

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 651 artarak 59 bin 493'e, ölü sayısının da 13 artışla 1498'e yükseldiğini bildirdi.

Vakalardan 7 bin 985'inin sağlık çalışanı ve 4 bin 204'ünün çocuk olduğunu belirten Stepanov, 560 kişinin iyileştiğini ve sağlığına kavuşanların sayısının 31 bin 439'a ulaştığını ifade etti.

Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko da 31 Temmuz itibarıyla ülkenin Kovid-19 durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" bölgelere bölüneceğini ve her bölgede farklı tedbirlerin uygulanacağını belirtti.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 34 kişi daha öldü

Kovid-19 ve zatürre vakalarındaki can kayıplarının birlikte tutulduğu Kırgızistan'da son 24 saatte vaka sayısı 611 artarak 27 bin 143'e çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgınla mücadelenin başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 ve zatürre nedeniyle tedavi gören 13 bin 109 kişi iyileşti.

Son 24 saatte Kovid-19 ve zatürre kaynaklı can kaybı 34 artışla 1037'ye yükseldi.

Başbakan Yardımcısı Aida İsmailova, Kovid-19 ve zatürre vaka ve can kaybı sayılarının birleştirilmesine ilişkin, "Bunu salgının gerçek boyutunu, epidemiyolojik durumunun gelişimini öğrenmek ve salgınla başa çıkmak için doğru stratejinin belirlenmesi için yaptık." dedi.

Öte yandan hükümet, Türkiye ve Çin'den satın ve hibe alınan solunum cihazlarını hastanelere ulaştırdı.

Hastanelerde boş yatak kalmayan ülkede, hafif ve orta şiddette belirtileri olan hastalar şehirlerdeki okul, spor salonu veya düğün salonlarında kurulan tedavi merkezlerinde tedavi ediliyor.

Ülkede 20 Mart'ta toplu etkinliklere ve yurt dışı seyahatlere getirilen yasaklar ise sürüyor.

Özbekistan'da Kovid-19 hastaları için yatak sayısı arttırılacak

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede vaka sayısının 537 artarak 16 bin 966'ya, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 4 artarak 88'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının 152 artarak 9 bin 279'a yükseldiği aktarıldı.

Özbekistan'da 84 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 7 bin 599 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanelerdeki yatak sayısının en kısa zamanda en az 2-3 kat arttırılmasını ve bu hastanelerin yeni solunum cihazları, test kitleri ve diğer ekipmanlarla donatılmasını istedi.

Mirziyoyev ayrıca, salgınla mücadelede yer alan doktorların devlet ödülleriyle ödüllendirilmesi talimatını verdi.

Öte yandan, son günlerde Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanelerin büyük ölçüde dolması üzerine, Taşkent başta olmak üzere ülkedeki birçok hastane koronavirüs hastalarının tedavisi için tahsis edildi. Evde tedavi edilenler için seyyar sağlık ekipleri uygulaması başlatıldı.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Ermenistan'da ölü sayısı 650'ye yükseldi

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 104 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 34 bin 981'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 650'ye yükseldi.

Bugüne kadar 147 bin 108 testin yapıldığı ülkede 23 bin 502 kişi iyileşti, 10 bin 620 hastanın tedavisi sürüyor.

-Tacikistan'da Kovid-19 hastalarının yüzde 81'i iyileşti

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 44 artarak 6 bin 878'e çıktı.

Açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 49 artarak 5 bin 578'e yükseldi, böylece Kovid-19 hastalarının yüzde 81'i iyileşti.

Kovid-19 kaynaklı 57 kişinin öldüğü ülkede 1243 hastanın tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da 11 yeni vaka

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 11 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 1080'e çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 534 kişi karantinada, 267 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Gürcistan'da bugüne kadar 900 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA

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