Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
19.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:40

NUR Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1636 artarak 70 bin 339'a yükseldi.

Virüsten 641 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 43 bin 39'a ulaştı.

Başkent Nur Sultan'da ambulans çağrı sayısı 2 kat azaldı.

Nur Sultan Acil Yardım Santrali Müdürü Murat Orazbayev, daha önce 3 bine çıkan ambulans çağrı sayısının 1400'e indiğini belirterek, "Daha önce Kovid-19'la ilgili çağrılar 500 civarındayken, şimdi 182'ye geriledi." dedi.

Bugüne kadar ülkede virüsten 464 kişi hayatını kaybetmiş, temmuz başında vakaların keskin artmasıyla uygulanan ve 2 Ağustos'a kadar uzatılan sıkı karantina sürüyor.

Ukrayna

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 731 artarak 58 bin 842'ye, ölü sayısının 8 artışla 1485'e yükseldiğini kaydetti.

Vakalardan 7 bin 958'inin sağlık çalışanı ve 4 bin 170'inin çocuk olduğunu belirten Stepanov, 354 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 30 bin 879'a ulaştığını aktardı.

Kovid-19 durumunun kötüleşmesiyle karantinanın 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış ardından düşüşe geçmişti.

Ermenistan

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 415 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 34 bin 877'ye çıktı.

Virüs nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 641'e yükseldi.

Bugüne kadar 146 bin 717 testin yapıldığı ülkede 23 bin 294 kişi iyileşirken 10 bin 737 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 361 artarak 16 bin 429'a, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 3 artarak 84'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, dün akşamdan beri iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının 124 artarak 9 bin 127'ye yükseldiği aktarıldı.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede, 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkedeki hastanelerde 7 bin 218 hastanın tedavisi sürerken hastalığı hafif geçmesinden dolayı evlerinde tedavi edilenlerin sayısı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede, 10 Temmuz'dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 kişide daha virüs görülmesiyle vaka sayısı 1069'a, iyileşenlerin sayısı 899'a yükseldi.

Vaka tespit edilen 10 kişiden 4'ünün yabancı tır sürücü olduğu bildirildi.

Bugüne kadar Kovid-19'dan 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 5 bin 687 kişi karantinada, 232 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

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