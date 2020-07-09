Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
09.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:29

NUR Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1962 artarak 53 bin 21'e yükseldi. Yeni vakaların 1209'unda hastalık belirtileri bulunmuyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 18 bin 209 artarak 35 bin 137'ye yükseldi, böylece vakaların yüzde 66'sı iyileşmiş oldu.

Ülkede virüsten ölenlerin sayısı 264 olarak açıklanmıştı.

Ukrayna'da vaka sayısı 51 bini geçti

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 810 kişide virüs tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 51 bin 224'e çıktığını kaydetti.

Vakalardan 3 bin 682'sinin çocuk ve 7 bin 148'inin sağlık çalışanı olduğunu belirten Stepanov, sağlığına kavuşanların sayısının 665 artarak 23 bin 784, ölenlerin sayısının ise 21 artışla 1327'ye çıktığını aktardı.

Salgının hız kazanması nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı ülkede, nisan ve mayıs ayında 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

Ermenistan'da vaka sayısı 30 bini geçti

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 526 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 30 bin 346'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle 14 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 535'e yükseldi.

Bugüne kadar 129 bin 166 test yapılan ülkede, 18 bin Kovid-19 hastası iyileşti.

Ermenistan'da 11 bin 641 hastanın tedavisi sürüyor.

Kırgızistan'da 3 binden fazla kişi iyileşti

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 361 artarak 8 bin 847'ye ulaştığını belirtti.

Virüsten ölenlerin sayısının 4 artarak 116'ya yükseldiğini aktaran Akmatova, toplam 3 bin 53 hastanın iyileştiğini söyledi.

2 bin 600 testin yapıldığı ülke genelindeki hastanelerde 610, evinde 5 bin 68 kişinin tedavi aldığını aktaran Akmatova, hastalık belirtileri taşıyan kişilerin hemen doktora başvurmaları gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kırgızistan Sağlık Bakanlığıyla tıbbı yardım yapılması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Özbekistan'da cami ve ibadethaneler kapatılıyor

Özbekistan'da vaka sayısının artması nedeniyle Kovid-19'la Mücadele Komisyonu kararıyla yarından itibaren 1 Ağustos'a kadar karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılacak.

Komisyonun dün aldığı tedbirlere ek olarak, ülkede toplu taşıma araçlarının hareketiyle iller arası araç geçişleri yasaklanacak.

Özel araçların sadece sabah ve akşam saatlerinde hareketine izin verilecek, taksilerin ikiden fazla yolcu almasına müsaade edilmeyecek.

Ülkedeki tüm ibadethane ve camilerin faaliyeti 1 Ağustos'a kadar askıya alınacak.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 277 artarak 11 bin 259'a, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 5 artarak 47'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 172 artışla 7 bin 60'a yükseldiği aktarıldı.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin test yapılan ülkede, 70 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 4 bin 152 hastanın tedavisi sürüyor.

Son günlerde günlük vaka sayısının belirgin ölçüde arttığı ülkede dün saptanan 422 yeni vaka, bugüne kadar tespit edilen en fazla günlük vaka oldu.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 1 Temmuz itibarıyla bazı tedbirler yeniden sıkılaştırılmıştı.

Gürcistan'da vaka sayısı 970'i geçti

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son bir günde Kovid-19 vaka sayısı 5 artarak 971'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı da 844'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19'dan 15 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, yaklaşık 4 bin 500 kişi gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 3. Sayfa
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı Güncel
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 3. Sayfa
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Planımızı yaptık ama şartlar elverişli olursa okulları 31 Ağustos'ta açarız
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Zeynep Gülen'e 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Alişan Ozan Güven Coşkun Sabah
Spor Podolski Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Sofiane Feghouli
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 11:32:33. #1.15#
title