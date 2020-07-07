Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Azerbaycan, Moldova, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
07.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:07

NUR Azerbaycan, Moldova, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 537 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 21 bin 374'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 453 artarak, 12 bin 635'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 7 artarak, 265'e çıktı.

Bugüne kadar 529 bin 875 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da, 8 bin 474 hastanın tedavisi sürüyor

Ülkede nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamış, ayın son günleri 600'ye yaklaşmıştı. Temmuz ayı itibarıyla günlük 500'ün üzerinde vaka tespit ediliyor.

Moldova'da virüsten ölenlerin sayısı 600'ü geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 235 artarak 18 bin 141'e çıktığı, vakalardan 2 bin 546'sının sağlık çalışanı olduğu bildirildi.

Açıklamada, iyileşen sayısının 194 artarak, 11 bin 241, ölenlerin sayısının da 8 artarak, 603 olduğu aktarıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 8 artarak 1307'ye yükseldiği, hastaların 51,2'sinin iyileştiği belirtildi.

25 bin 109 kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, salgınla ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle olağanüstü hal 15 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Moldova'da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran ortasında 500'e yaklaşmış, haziran sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Belarus'ta günlük vaka sayısı 200'ün altına düştü

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 199 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 64 bin 3'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 782 artarak, 51 bin 902, ölen sayısı ise 7 artışla 436 oldu.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, şimdiye kadar 1 milyon 78 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında 1000'e yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz başında 300'ün altına gerilemişti.

Kazakistan cumhurbaşkanından "ilaç talebi konusunda paniğine gerek yok" açıklaması

Son haftalarda Kovid-19 vaka sayısının hızlı şekilde artmasıyla eczanelerde ilaç eksikliğinin yaşandığı Kazakistan'da ilaç fiyatlarını artıranlar cezalandırılmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, emniyet kurumlarınca ilaç fiyatlarında spekülasyon yapanların gözaltına alınmaya başladığını belirterek, "Halka ilaç sağlanmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Vatandaşları, ilaç talebi konusunda paniğe kapılmamaya çağırıyorum." dedi.

Salgının daha fazla hissedildiği başkent Nur Sultan'da 5 Temmuz'dan itibaren uygulanan sıkı karantina sonucu acil servise yapılan çağrı sayısının azaldığı gözlemlendi.

Nur Sultan Valisi Altay Kulginov, karantina uygulanmasıyla günde 3 bine ulaşan acil servis çağrı sayısının 2 bine düştüğünü ifade etti.

Kulginov, şehirde 3 bin 500 doktor ve 8 bin civarında hemşirenin hizmet verdiğini, yoğunluktan dolayı tıp fakültesi öğrencilerini de salgınla mücadeleye dahil edeceklerini dile getirdi.

Özbekistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40'a çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 128 artarak 10 bin 587'ye, virüsten ölenlerin sayısının 3 artarak 40'a yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 68 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Virüse yakalanan 6 bin 690 kişinin iyileştiği ülkede 3 bin 857 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin artış gözlemlenen Özbekistan'da 1 Temmuz itibarıyla karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

Tacikistan'da vaka sayısı 6 bin 300'ü geçti

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 53 artarak 6 bin 315'e çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 51 artarak, 4 bin 965'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19'dan 53 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 1297 hastanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA

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