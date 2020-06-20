Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 471 ile en yüksek günlük rakam görülürken toplam vaka sayısı 12 bini geçti.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
20.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:18

Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son 24 saatte 471 ile en yüksek günlük rakam görülürken toplam vaka sayısı 12 bini geçti.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 471 kişide daha virüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 12 bin 238'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 191 artarak 6 bin 516'ya, yaşamını yitirenlerin sayısı 5 artarak 148'e çıktı.

Bugüne kadar 417 bin 102 test yapılan ülkede 5 bin 574 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Karantina uygulamasının 1 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede bu geceden itibaren Bakü dahil 8 şehirde 2 hafta süreyle sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması devreye sokulacak.

Ülkede 2 hafta boyunca kafe, lokanta, alışveriş merkezleri, kuaför ve güzellik salonları, müze ve sergi salonları kapalı olacak, spor müsabakaları yapılmayacak.

Belarus'ta 603 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 603 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 936'e yükseldi.

Ölü sayısı 6 artarak 343, sağlığına kavuşanların sayısı 1474 artarak 36 bin 749 oldu.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, şimdiye kadar 824 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Moldova'da vaka sayısı 14 bine yaklaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 397 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 13 bin 953'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 vakalarından 2 bin 112'sinin sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının 220 artışla 7 bin 745 ve ölü sayısının 14 artışla 464'e çıktığı aktarıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 29 artışla 1048'e, ölü sayısı 38'e ulaştı.

27 bin 688 kişinin gözetimde tutulduğu Moldova'da, sağlık alanında 15 Mayıs itibarıyla olağanüstü halin ilan edilmişti.

Özbekistan'da 3 bin dolarlık "güvenli seyahat garantisi" uygulaması

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 94 artarak 6 bin 119'a çıktığı kaydedilirken, yeni vakalardan 82'sinin karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildiği bildirildi.

Öte yandan, 15 Haziran itibarıyla uluslararası uçuşlara izin verilen ülkede, uluslararası seyahatlerin sıhhi güvenliğinin sağlanmasına yönelik oluşturulan "güvenli seyahat garantisi" uygulamasına göre, ülkeye gelen yabancı uyruklular arasında Kovid-19 taşıdığı tespit edilenlerden 3 bin dolar "tazminat" alınacak.

Ülkede şimdiye kadar toplam 850 bin test yapılırken, halen 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün yaşandığı Özbekistan'da, 1827 kişinin tedavisi sürerken, 4 bin 273 kişi iyileşti.

Tacikistan'da 100 kişilik düğün ve merasimlere izin verildi

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 1 artarak 52'ye, vaka sayısı ise 61 artarak 5 bin 399'a çıktı.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 64 artarak 3 bin 894 olduğu kaydedildi.

Koronavirüsü Önleme Kurulu, tedbirlerin hafifletilmesi kapsamında, 25 Nisan itibarıyla yasaklanan düğün ve diğer merasimlerin, 100 kişiye kadar davetlinin katılımıyla sıhhi kurallara riayet edilmesi şartıyla yapılmasına izin verildi.

Ülkede, salgın tespit edilen 1453 kişinin tedavisi sürüyor.

Nur Sultan' da önlemler sertleştirilecek

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan' da Kovid-19 nedeniyle ek tedbirler getirilecek.

Nur Sultan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran itibarıyla Kovid-19 test laboratuvarlarının kapasitesi ve hastanelerde yatak sayısı artırılacak.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 128 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 10 bin 539'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 16 bin 779 vaka tespit edilmiş, 113 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da hafifletilen önlemler yeniden sıkılaştırılacak

Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, ülkedeki Kovid-19 durumunun kötüleştiğine işaret ederek, "Buna karşı tam hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.

Boronov, kamu kurumlarına ve özel şirketlere uzaktan çalışma sistemine geçmelerini tavsiye etti.

2 bin 981 vakanın tespit edildiği ve 1981 hastanın iyileştiği ülkede, virüsten 35 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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