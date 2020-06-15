Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 72 bini geçti.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
15.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:02

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 72 bini geçti.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 656 kişide virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 31 bin 810'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ölü sayısının 12 artarak 901, iyileşen sayısının da 171 artışla 14 bin 253 olduğu belirtildi.

Öte yandan, ülkede, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında yurt dışına uçak seferleri düzenlenmeye başlandı.

11 Mayıs'tan itibaren önlemlerin kademeli olarak hafifletildiği Ukrayna'da, 10 Haziran'da sanatoryum, dinlenme ve kültür merkezleri, 5 Haziran'da ise restoran ve kafeler açılmıştı.

Karantina uygulamasının 22 Haziran'a uzatıldığı ülkede, şehirler arası otobüs ve tren seferleri 1 Haziran, yurt içi uçak seferleri de 5 Haziran itibarıyla düzenlenmeye başlanmıştı.

Ukrayna'da 1 Haziran'da spor salonları ve havuzlar, 25 Mayıs'ta ise metro ve kreşler faaliyete geçmişti.

Ermenistan'da 397 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 397 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 17 bin 64'e, ölü sayısı 16 artarak 285'e çıktı.

Bugüne kadar 83 bin 600 test yapılırken, 6 bin 276 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ülkede, 10 bin 49 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da vaka sayısı 15 bine yaklaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 313 artarak 14 bin 809'a ulaştı, vaka sayısında artış oranı yüzde 2,2 oldu.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 74 artarak 9 bin 188'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artarak 77'ye çıktı.

Toplam vaka sayısına dahil edilmeyen hastalık belirtileri bulunmayan vaka sayısı 490 artarak 4 bin 892'ye yükseldi.

2 bin 760 vakanın bulunduğu başkent Nur Sultan'da halka aile etkinlikleriyle misafirliğe gitmekten vazgeçme çağrısı yapıldı.

Kırgızistan'da 87 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 87 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 372'ye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 1813'e yükseldiği belirtildi.

Koronavirüs ile Mücadele Karargahı, son günlerde başkent Bişkek'te koronavirüs vakalarının artması nedeniyle vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması çağrısında bulundu.

Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle 27 kişi yaşamını yitirmişti.

Özbekistan'da yurt dışı uçuşları başlıyor

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısı 52 artarak 5 bin 103'e, iyileşen sayısı da 33 artarak 3 bin 943'a çıktı.

Şimdiye kadar 850 bin testi yapılırken, halen 49 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Kovid-19 kaynaklı toplam 19 ölümün yaşandığı ülkede, 1141 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Özbekistan'da, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında yurt dışı uçuşları düzenlenmeye başlandı.

Şimdilik diplomatlar, iş adamları, yurt dışında çalışan, eğitim ve tedavi görenler yurt dışına gidebilecek.

Koronavirüsle Mücadele Komisyonu da salgınla ilgili durumun istikrarlı olduğu ülkelerden uçakla Özbekistan'a gelen yolcuların karantinaya alınmaması yönünde karar aldı.

Buna göre, günlük vaka sayısının azalmakta olan ülkelerden gelen vatandaşlar da 14 günlük ev karantinasına kalacak.

Günlük vaka sayısının artmaya devam ettiği ülkelerden gelen yolcular ise karantina merkezlerinde 14 gün boyunca gözetimde tutulacak.

Ayrıca salgınla ilgili durumun güvenli ve orta riskli olduğu bölgelerde sosyal mesafeyi korumak ve bir masada en fazla 4 kişi oturmak şartıyla lokanta ve pazar yerlerinin yeniden açılmasına, şehirler arası otobüs ve tren seferlerinin düzenlenmesine izin verildi.

Gürcistan'da vaka sayısı 882'ye ulaştı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşamda bu yana 15 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 882'ye, iyileşenlerin sayısının ise 704'e yükseldiği belirtildi.

Virüs kaynaklı toplam 14 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 267 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 710 kişi karantinada bulunuyor.

Gürcistan'da, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında ülke içinde turizm sektöründeki işletmeler faaliyete geçti.

Diğer yandan, toplu taşıma araçlarında ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Model Didem Soydan, kendisine 'Pornocu' diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu Haber
Model Didem Soydan, kendisine "Pornocu" diyen Erol Köse'den şikayetçi oldu
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Haber
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Haber
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Bingöl'deki depreme kapalı mekanda yakalanan Soylu, kendisini dışarı attı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Çinli vatandaş, salgını gizlediği gerekçesiyle ülkesine dava açtı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, 'Bu eve nasıl gireyim?' diye ağladı
Oğlunun cansız bedeniyle karşılaşan anne, "Bu eve nasıl gireyim?" diye ağladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Kandilli Rasathanesi'nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Başak Demirtaş, kendisine yapılan hakarete karşı destek verenlere teşekkür etti
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! 'İlaçlamak yetmez' deyip yapılması gerekeni anlattı
Uzmanından çekirge istilası için uyarı! "İlaçlamak yetmez" deyip yapılması gerekeni anlattı
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder
Son Dakika: Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam...
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından kurtarıldı
Son Dakika: Bingöl'de 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 1'i güvenlik korucusu 7 kişi göçük altından...
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
AK Parti'den oy oranlarını düşük gösteren anketlere tepki: Nereye gitti bu oylar?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Leyla Güven Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Ezgi Eyüboğlu Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Metin Oktay Caner Erkin Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 12:50:25. #1.14#
title