Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 62 bin 800'ü aştı.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
11.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 11:44

Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 62 bin 800'ü aştı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 689 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 29 bin 70'e ulaştığı bildirildi.

Vakaların yüzde 58'inin kadın olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının 372 artışla 13 bin 141'e, ölü sayısının da 21 artarak 854 yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte en fazla vakanın Lviv, başkent Kiev ve Rivne bölgelerinde görüldüğü ifade edildi.

Karantina uygulamasının 22 Haziran'a uzatıldığı Ukrayna'da, 11 Mayıs'tan itibaren tedbirler aşamalı olarak gevşetiliyor.

Ermenistan'da 566 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 566 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 14 bin 669'a, ölü sayısı 18 artarak 245'ye çıktı.

Bugüne kadar 5 bin 466 kişinin iyileştiği ülkede, toplam 75 bin 389 test yapıldı.

Ermenistan'da 8 bin 876 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da virüsten 67 kişi öldü

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 239 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 13 bin 558'e ulaştı ve böylece vaka sayısında artış yüzde 1,8 oldu.

İyileşenlerin sayısı 330 artarak 8 bin 345'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 artarak 67'ye yükseldi.

Hastalık belirtileri göstermeyen Kovid-19 vaka sayısı 393 artarak 2 bin 529'da ulaştı.

Özbekistan'da vaka sayısı 4 bin 700'e yaklaştı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 1 artarak 19'a, vaka sayısının da 104 artarak 4 bin 695'e çıktığı bildirildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının 28 artarak 3 bin 532'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, vakalardan yüzde 76'sının iyileştiği aktarıldı.

Şimdiye kadar toplam 831 bin 642 test yapılan ülkede, halen 46 bin 812 kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da, 1144 Kovid-19 hastasının tedavisi devam ediyor.

Gürcistan'da vaka sayısı 831'e ulaştı

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 6 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 831'e, iyileşenlerin sayısı da 694'e yükseldi.

Salgın nedeniyle bugüne kadar 13 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 303 kişi hastanelerde gözetim altında, 3 bin 213 kişi karantinada bulunuyor.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkede vakaların artmaya devam ettiğini belirterek, halka dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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