Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Ermenistan, Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
25.05.2020 11:59 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:59

NUR Ermenistan, Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Gürcistan ve Moldova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 452 artarak 7 bin 113'e, ölenlerin sayısı 6 artarak 87'ye çıktı.

Bugüne kadar 51 bin 594 test yapılan ülkede, 3 bin 145 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 842 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan'da 209 yeni vaka

Kazakistan'ın büyük petrol sahalarından Karaçaganak karantinaya alınırken, sahaya araçların giriş ve çıkışları yasaklandı, çalışanların kaldığı kamplar arasında insanların geçişleri kısıtlandı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 209 artarak 8 bin 531'e ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 32 artarak 4 bin 352'ye ulaştı. Böylece vakaların yarısı sağlığına kavuştu.

Ukrayna'da 259 yeni vaka

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 43'ü sağlık çalışanı, 16'sı çocuk olmak üzere 259 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 21 bin 245'e çıktığını bildirdi.

Vakalardan 1546'sının çocuk, 4 bin 112'sinin sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Stepanov, bir günde en fazla vakanın Çernovtsi, Lviv ve Kiev bölgelerinde görüldüğünü belirtti.

Stepanov, virüsten ölenlerin sayısının 6 artarak 623, iyileşenlerin sayısının 126 artarak 7 bin 234 olduğunu ifade etti.

Son bir günde 6 bin 270 test yapıldığı aktarıldı.

Şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde, 62 yeni vakanın tespit edildiği, 92 kişinin iyileştiği, 262 kişinin de karantina altında tutulduğu belirtildi.

22 Haziran'a kadar karantinanın uzatıldığı ülkede salgına karşı önlemler gevşetilirken, şehirlerde metro ve kreşler açıldı.

Şehirler arası otobüs ve tren seferleri 1 Haziran itibarıyla, uçak seferleri ise 15 Haziran itibarıyla başlayacak.

Daha önce, restoran ve spor salonlarının kapalı kalması şartıyla oteller açılmış, metro hariç şehir içi toplu taşıma araçları çalışmaya başlamıştı.

Ukrayna'da seyircisiz spor etkinlikleri düzenlenebiliyor.

Kırgızistan'da toplu taşıma araçları hizmet vermeye başladı

Kırgızistan'da bugün itibarıyla gıda dışı pazarlar açıldı, toplu taşıma araçları hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Usenbayev, 30 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 1433'e çıktığını belirtti.

Usenbayev, virüsten ölenlerin sayısının 1 artarak 16'ya, iyileşenlerin sayısının 12 artarak 992'ye yükseldiğini aktardı.

Kovid-19'dan hayatını kaybeden eski Meclis Başkanı Mukar Çolponbayev, bürokratlar ve siyasetçilerin katıldığı cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ülkede toplu ibadet merasimleri, aile etkinlikleri, kütüphane, müze faaliyetlerine, kreş, okul, üniversite eğitimi, iç ve dış hat uçak seferleri, şehirler arası giriş ve çıkışlar ile şehirler arası yolcu taşımacılığına getirilen yasak sürüyor.

Özbekistan'da vaka sayısı 30 arttı

Güney Kore hükümeti, Özbekistan'a tıbbi cihazlardan oluşan 2 ton insani yardım gönderdi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 30 artarak 3 bin 180'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 602 kişinin tedavisinin sürdüğü, 3 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Şimdiye kadar 2 bin 565 kişinin iyileştiği ülkede 552 bin test yapıldı, 44 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Ülkede Kovid-19'dan şimdiye kadar 13 kişi yaşamı yitirdi.

Gürcistan'da vaka sayısı 734 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, son 24 saatte bir kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 734'e, iyileşenlerin sayısının 526'ya yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkede virüsten 12 kişi hayatını kaybetti.

Moldova'da virüsten 256 kişi vefat etti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1'i sağlık çalışanı 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 256'ya yükseldi.

Vakalardan 1497'sinin sağlık çalışanı olduğu belirtilen açıklamada, durumu ağır 275 hastanın 23'ünün solunum cihazına bağlı olduğu kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 802 oldu.

Cumhurbaşkanı İgor Dodon, ülkede salgına karşı alınan bazı önlemlerin kaldırılacağını belirterek, "Acil Durumlar Komisyonuna 1 Haziran'da başkent Kişinev ve Beltsi kentlerindeki pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesini teklif edeceğiz. Alınan tedbirler, kreş, okul ve 50'den fazla kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikler için geçerli kalacak." dedi.

44 bin 398 kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, vaka sayısı 7 bin 93 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra 'Gözünüz aydın' tweeti atmış
Milli boksör, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürdükten sonra "Gözünüz aydın" tweeti atmış
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü, evine kaçıp polisi tehdit etti ama cezadan kurtulamadı
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, evine kaçıp polisi tehdit etti ama cezadan kurtulamadı
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın altının gram fiyatı 378,6 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın altının gram fiyatı 378,6 liradan işlem görüyor
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Diyarbakır polisi, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nı kana bulama planlarını suya düşürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Galatasaray Belhanda ve Feghouli ile yollarını ayırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Ersoy Naci Bostancı Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Temel Karamollaoğlu
Magazin Mfö Hadise Gülçin Ergül Kenan Doğulu
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bayram Ankara Antalya Galatasaray
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 12:02:12. #1.14#
title