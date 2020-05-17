Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

NUR Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Moldova, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
17.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:46

NUR Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan, Moldova, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 57'si sağlık çalışanı, 32'si çocuk 433 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 18 bin 291'e ulaştığını bildirdi.

Vakalardan 3 bin 569'unun sağlık personeli olduğunu aktaran Stepanov, ölenlerin sayısının 17 artarak 514'e, iyileşenlerin sayısının da 210 artarak 5 bin 116'ya yükseldiğini kaydetti.

Virüsten 2 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde, 38 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, iyileşlenlerin sayısının 76'ya ulaştığı ve 206 kişinin de karantinada tutulduğu belirtildi.

Kazakistan'da vaka sayısı 6 bini geçti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısının 307 artarak 6 bin 157'ye ulaşmasıyla vaka sayısında artış yüzde 5,2 oldu.

Yeni vakaların çoğu başkent Nur Sultan'ın yanı sıra Çimkent, Atırau, Batı Kazakistan ve Almatı şehirlerinde kaydedildi.

Ülkede 16 Mart'ta uygulanan olağanüstü hal (OHAL) rejimi vaka sayısında artışın yüzde 5'in altına düşmesiyle 11 Mayıs'ta sona ermiş, karantina tedbirleri aşamalı gevşetilmişti.

Bugüne kadar Kovid-19'dan 2 bin 980 kişi iyileşti, 34 kişi de yaşamını yitirdi.

Ermenistan'da ölü sayısı 60'a ulaştı

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 189 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 4 bin 472'ye, 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 60'a çıktı.

Bugüne kadar 40 bin 230 test yapılan ülkede 1925 Kovid-19 hastası iyileşti, 2 bin 463 kişinin tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 22 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 22 artarak 2 bin 741'e, sağlığına kavuşanların sayısının 18 artarak 2 bin 213'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 517 kişinin tedavisinin sürdüğü, 8 kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Şimdiye kadar 474 bin testin yapıldığı ülkede 48 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar virüsten 11 kişi hayatını kaybetti.

Gürcistan'da vaka sayısı 698 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 698'e, iyileşenlerin sayısı da 425'e yükseldi.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti.

Moldova?'da ölenlerin sayısı 209'a ulaştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 209'a yükseldi.

Vakalardan 1320'sinin sağlık çalışanı olduğu belirtilen açıklamada, durumu ağır olan 250 hastanın 19'unun solunum cihazına bağlı olduğu belirtildi. 64 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşanların sayısı 2 bin 408 oldu.?

38 bin 887 kişinin gözetimde tutulduğu Moldova'da, vaka sayısı 5 bin 934 olarak açıklanmıştı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 26 artarak 225'e, ölü sayısı 1 artarak 9'a ulaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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