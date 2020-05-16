Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

Belarus, Tacikistan, Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
16.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:42

Belarus, Tacikistan, Moldova, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 951 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 28 bin 681'e ulaştı.

Ölenlerin sayısı 4 artarak 160, iyileşenlerin sayısı da 691 artarak 9 bin 498 oldu.

Ülkede toplam 335 bin 57 test yapıldığı belirtildi.

Tacikistan'da 3 kişi daha öldü

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 36'ya çıktı.

Şimdiye kadar 8 bin Kovid-19 testi yapılırken, vaka sayısı 204 artarak bin 322'ye yükseldi.

Ülkede 4 bin 326 kişi gözetim altında tutuluyor, bin 286 kişinin tedavisi sürüyor.

Moldova'da OHAL sona erdi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30'u sağlık çalışanı 189 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 5 bin 934 oldu. Bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, ölü sayısı 3 artarak 207'ye yükseldi.

Olağanüstü halin (OHAL) sona erdiği Moldova'da toplu ulaşım araçları, halka açık alanlar, market ve işletmelerde maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Ülke genelinde kreşler ve başkent Kişinev ile Beltsi kentindeki pazar yerleri 30 Haziran'a kadar kapalı kalacak.

50 kişinin katıldığı kültür etkinlikleri düzenleme ve 3 kişilik grup şeklinde hareket etme yasağı da devam ediyor.

Ayrıca Moldova'ya yabancı uyruklu vatandaşların girişi belirsiz süreliğine yasak olacak.

Öte yandan, diş klinikleri ve kuaförler virüse karşı kurallara uyulması şartıyla faaliyete geçti.

Gözetim altında 39 bin 11 kişinin olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı 2 bin 344 olarak açıklanmıştı.

Azerbaycan'da bayram namazı kılınmayacak

Azerbaycan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 158 artarak 3 bin 138, iyileşen sayısı da 58 artarak bin 944 oldu. Bugüne kadar ise 226 bin test yapıldı.

Kovid-19 kaynaklı 36 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, bin 158 hastanın tedavisi sürüyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da yeni vakalardan 29'unun 14 Mayıs'ta Ukrayna'dan ülkeye dönen yolcular arasında tespit edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da dini konulardan sorumlu merci Kafkas Müslümanları İdaresinden yapılan açıklamaya göre ise karantina tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin bir arada toplanması yasak olduğundan bayram namazı cemaatle kılınmayacak.

Özbekistan'da 28 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 28 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 719'a ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 37 artarak 2 bin 195 oldu. Şimdiye kadar ülkede 474 bin test yapıldı.

513 kişinin tedavisinin sürdüğü ülkede, 48 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da Kovid-19 kaynaklı toplam 11 kişi yaşamını yitirmişti.

Kırgızistan'da vaka sayısı bin 117'ye ulaştı

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 6 artarak bin 117'ye, iyileşenlerin sayısı da 783'e ulaştı.

Hastanede 2 bin 146, evde 5 bin 228 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Şimdiye kadar 14 kişinin virüsten öldüğü ülkede, 320 hastanın tedavisi devam ediyor.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 3 bine yaklaştı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 126 artarak 2 bin 980 oldu. Böylece ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 5 bin 850'nin yarısından fazlası sağlığına kavuştu.

Ülkede virüsten 34 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı Haber
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu Haber
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi Haber
6 ilde Mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti Haber
Çalışırken devrilen traktörün altında çiftçi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı
Antalya'da yumurta pişirirken orman yangını çıkaran kişi gözaltına alındı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Galatasaraylı Florin Andone sosyal medyadan, koronavirüs testinin negatif çıktığını paylaştı
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
Vefa Grubu'na saldırıda CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı çıkarıldı
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
NBA'li basketbolcu Dinwiddie'nin sonraki takımını taraftar seçecek
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Adana yanıyor! Gölgede sıcaklık 41 dereceye ulaşınca asfaltta yumurta pişirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ile görüşerek askerlerin bayramını kutladı
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Yayınlanan otopsi raporunda Kobe Bryant'ın kanında, uyku bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaç tespit edildi
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Kızı Ceylan Aslan'ı döverek öldürme suçundan tutuklanan baba, cezaevinde kendini astı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Neva Sinan Özen Türkan Şoray Jennifer Lopez
Spor Can Bartu Bülent Korkmaz Mehmet Özdilek Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Adana Bakan Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 22:35:21. #1.14#
title